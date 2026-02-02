啟動台灣之盾 專家建議先編5％

前飛彈指揮部計畫處長周宇平表示，國軍要具備「實質IBCS級聯合作戰能力」，至少需要5年，因目前預算無法動用，建議軍方可在下個年度先編列5％預算做啟動規畫。圖為愛國者3型飛彈車升起發射架戒備。（本報資料照片）

賴清德總統提出「台灣之盾」計畫強化防空能力，其中重點是整合式指管系統（IBCS），但相關預算在立院持續卡關；前飛彈指揮部計畫處長周宇平表示，即便過程高度順利，國軍要具備「實質IBCS級聯合作戰能力」，至少需要5年，因目前預算無法動用，建議軍方可在下個年度先編列5％預算做啟動規畫。

周宇平認為，長久來看，台灣之盾勢必要投入研發，但在野黨希望軍方提出具體規畫以說服國會，即便目前國防特別預算卡關，下個年度軍方或許可先在一般預算先編5％預算做細部規畫、系統採購分析及模組模擬等，要先動起來，「不要好像只有0分跟100分」。

不過，周宇平直言，防空系統部署不可能全部攔截敵方攻勢，去年底中共對台「正義使命」軍演對我外海發射遠程火箭彈，而目前國軍沒有針對遠程火箭彈專用性的防空武器裝備，只能先獲取彈道及落點的精確度等數據做模擬評估，才能調整採購品項。

另位國防學者認為，當務之急是建構一個看得見所有來襲目標的共同作戰圖像，調整可用的資源進行攔截，但切勿將「台灣之盾」視為可攔截所有目標的系統，因為面對共軍為數眾多的火箭彈，再多再好的系統與飛彈都不夠，要有不同思維，例如要源頭打擊在大陸的火箭彈發射載台。

國防院戰略資源所長蘇紫雲則說，源頭打擊理想性太高，目前發展中的100K瓦以上的高功率雷射技術漸趨成熟，未來若可以對美軍購相關設備，或由中科院強化既有的雷射功率，即可實現低成本攔截，1發大概3美金（近新台幣100元），以色列的「鐵梁雷射導彈防禦系統」已有成功擊落火箭彈的實例。