「啟動埔心・迎接溫馨」 大園區舉辦埔心市民活動中心啟用典禮

▲大園區公所今日舉辦埔心市民活動中心啟用典禮。

【記者 彭慧婉／桃園 報導】大園區公所今(31)日舉辦埔心市民活動中心啟用典禮，社會局長陳寶民親臨會場，與各位鄉親及貴賓共同見證「啟動埔心・迎接溫馨」，並向長期關心與支持社區發展的里民朋友，致上最誠摯的感謝與崇高的敬意。

局長陳寶民表示桃園市政府長期重視社會福利政策的推動，秉持「全齡照顧、在地支持、社區共好」的理念，持續強化長者關懷、兒少照顧、家庭支持、身心障礙者服務及弱勢族群照顧等各項福利措施，並透過社區發展協會作為第一線夥伴，將福利資源深入基層、貼近民眾生活。

陳局長提到，近三年來，社會局補助埔心社區發展協會辦理多項活動，涵蓋節慶關懷、社會福利宣導、防災教育、家庭暴力防治、性別平等及多元文化交流等，累計補助金額數百萬元，服務受益人次超過數千人。這些成果，充分展現埔心社區的活力與行動力，也讓社會福利政策真正走進社區、貼近居民生活。

大園區長余誌松表示，本案整修工程歷經120個工作天，總工程經費約新臺幣907萬元，在中央民意代表涂權吉立委，以及徐其萬議員、游吾和議員的鼎力支持下，並結合市府社會局、工務局經費挹注，透過區公所團隊、社區與居民齊心協力，順利完成。隨著整修完工，未來將有社區發展協會各班隊、里辦公處、守望相助隊、環保志工隊等進駐，不僅提升公共設施品質，更為社區注入嶄新能量，也成為凝聚社區情感的重要場域，落實「以人為本、以社區為核心」之施政精神。

區長余誌松感謝埔心社區發展協會長期深耕在地，里長與志工夥伴無私付出，成為市府推動社會福利政策最堅實的夥伴。更感謝涂權吉立法委員、徐其萬議員、游吾和議員、各里里長、社區理事長，未來在各方持續合作下，大園朝向更美好願景邁進。（圖：大園區公所提供）