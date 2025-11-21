啟動威力路檢 警強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕

cnews204251121a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署，於11月20日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。市警局表示，今（21）日晚間執行全市威力路（臨）檢勤務，共計動員389名警力，由各分局在全市重要路口計41處，展開高強度路檢與攔查，透過強勢執法作為，提升全市警力盤查密度，對形跡可疑、精神恍惚或駕駛行為異常者，立即啟動快篩程序，迅速執行人車分離。

市警局表示，局長方仰寧也將至三重警分局主持擴大路（臨）檢勤教，宣示執法決心，將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。警政署日前公告增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」修正規定，並通令全國警察機關，自11月20日起正式上路執法。

市警局表示，新式毒品唾液快篩，僅需採集少量樣本，2至3分鐘即可得知結果，準確度高，而且1次可檢測多種常見毒品反應。包括大麻、依托咪酯類、FM2、K他命、安非他命、喵喵及鴉片等7類毒品，有助於員警第一時間，掌握駕駛狀態，迅速執行「人車分離」，有效預防事故。

市警局指出，三重警分局員警於新制啟用近日就建功，今天凌晨三重派出所員警，於轄內中央北路附近，發現1名43歲賴姓男子，深夜騎車未開頭燈，形跡可疑。盤查對談時，員警發現賴男戴著口罩不停咀嚼，引起員警注意，口罩一拉下，赫然發現賴男嘴裡，含著電子煙和菸彈。

起初賴男故作鎮定，認為單純電子煙彈沒有問題，沒想到經採集唾液後，用毒品快篩試劑一驗，果然呈現依托咪酯陽性，毒駕行為無所遁形。員警當場查扣含有依托咪酯電子煙彈1顆。全案有毒駕情形已依法製單，可裁處新台幣3萬元以上至12萬元以下罰鍰。至於違反刑法部分，則依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

市警察局表示，快篩呈陽性者，將依「道路交通管理處罰條例」第35條規定，處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年；後續並將依刑事訴訟法程序，由檢察官指揮採集尿液送驗，追查是否涉及公共危險罪或毒品罪責。拒絕受檢者，將直接處以18萬元罰鍰，並當場吊銷駕照及移置保管車輛。

市警局表示，根據刑事局統計，去年全國查獲2169件毒駕案，今年1至9月即達5468件，較去年同期增加逾1.5倍。新北警方於今年度迄今，也持續執法，查獲毒駕案件計747件。

照片來源：新北市警方提供

