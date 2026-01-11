啟動屏東跨域守護網 三區共構防詐防暴

為守護縣民生命財產與人身安全，屏東縣政府警察局特別選在1月10日「110」這個象徵守護與即時的日子，正式啟動「警勤區、校區、社區」三區共構防詐防暴行動。縣長周春米表示，屏東縣114年打詐成果亮眼，詐欺案件受理數與財損金額雙雙下降，主動出擊成效顯著，破獲詐欺案件2,903件，較113年成長97%，查扣不法所得達7,120萬元，成功攔阻守住民眾財產高達1億9,136萬元。年節將近，詐騙手法層出不窮，呼籲鄉親務必提高警覺，守護自身與家人的財產安全，平安幸福過好年。

廣告 廣告

縣長周春米表示，感謝屏東地檢署、犯罪被害人保護協會等夥伴，長期投入犯罪被害人保護工作，讓守護更深入、更前進，涵蓋兒虐、老虐、性侵與家暴等高風險案件，透過即時通報、迅速介入與跨機關合作，全面強化防詐騙、防暴力的在地安全網絡，未來除持續強化金融機構、便利超商等第一線攔阻機制外，更進一步結合地政士公會，針對不動產詐騙加強防護，在交易第一線即時守住鄉親一生心血。

周縣長強調，面對詐騙與各類暴力犯罪，唯有司法、警政與民間團體攜手合作，結合犯保協會的關懷陪伴、地政士公會的專業提醒，並由校園與社區端共同參與，讓防詐、防暴力觀念向下扎根，遇有可疑情事即時通報警方，才能形成真正有效的安全防護網。此次三區共構行動，正是屏東落實「預防勝於補救、主動守護」的重要展現，也肯定第一線警察同仁與跨域夥伴的投入，讓防制作為不只停留在宣導，而是走進生活現場。

本次活動結合屏東地檢署、犯罪被害人保護協會屏東分會、地政士公會、美金幼兒園師生及社區代表共同參與，現場聚焦「防詐騙、防兒虐、防老虐、防家暴、防性侵」等重要通報議題，結合查找詐欺潛在被害人、婦幼與少年安全保護等面向，扣合「打詐掃碼一點通」核心概念，實際展現從一通電話啟動守護機制，即刻串聯司法與警政資源的跨域實務作為，落實「屏安護民」理念，將安全防護網鋪設至民眾生活的每一個角落。

警察局表示，在查找潛在被害人方面，透過已查獲之詐騙車手情資結合刑事局通報機制主動介入，於民眾尚未察覺受害前即時攔阻，今年成功查找161名潛在被害人，阻止詐騙金額達新臺幣5,110萬餘元，較113年僅196萬元大幅成長25倍，守住161個家庭的未來。

警方積極查緝涉詐代書及假地政士案件，去年迄今已查獲14名犯嫌，涉案金額近5,000萬元，並查扣現金150萬餘元、不動產2筆及汽車4部，另屏東縣首創由警察局與地政士公會結盟，透過公會自律與即時通報機制，一發現疑似詐騙即報警處理，並加強不動產詐騙及高齡族群財產安全宣導，全面提升防詐與查緝效能。

屏東地檢署檢察長陳盈錦指出，現今社會型態下，老虐往往「不敢說」、兒虐「不會說」，家暴與性侵則「不願說」，縣府首創建構有溫度的通報與查處機制，透過提早發現被害特質與心理障礙，讓公權力及早介入，降低事故傷害與後續處理壓力，是極為重要的預防措施。

警察局長甘炎民強調，「屏安護民」是警方最重要的責任，透過「打詐掃碼一點通」及全國首創警察局與地政士公會結盟等異業合作，層層織起保護網，並以查找潛在被害人的方式，不放棄任何接住被害人的機會。他也呼籲民眾，若遇可疑詐騙或暴力情事，務必即時撥打110報案專線，與警方共同守護屏東的安全家園。

(撰文、攝影：屏東縣政府)