啟動強勁消費生態系 台中「Hi8」一中街商圈抽出10名8萬8千元得主

台中Hi8 全城開趴，活動登錄金額破102億元。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「台中Hi8 全城開趴」活動熱潮席捲全城！自去年12月26日起跑後，截至1月31日，累積消費登錄金額已突破102億元。為延續這股強勁的消費動能，台中市政府經發局今（1）日在一中商圈水利大樓前廣場舉辦「台中Hi8 一中開趴」抽獎活動，經發局長張峯源與現場貴賓共同抽出10名8萬8千元現金得主。

張局長現場call out其中二位中獎者，第一位梧棲謝先生，從事教育業，因買老婆的衣服而中獎，老婆也開心的在一旁尖叫；第二位8萬8千元得主因未接聽電話，後續將由市府團隊另行通知領獎。

廣告 廣告

警察局第二分局副局長陳松永致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

張局長表示，市長盧秀燕推出「台中Hi8 全城開趴」系列活動憑藉大型活動串聯、節慶經濟推動與在地產業厚實基礎，成功帶動城市消費動能。活動上線短短30天，累積消費登錄金額即突破90億元，不僅遠超多數縣市購物節單年成果，也再次讓台中成為全台消費焦點，關鍵在於台中長年累積的「慶典底氣」，並透過「人流、商品流、消費金流」三大動能同步啟動，形塑完整而強勁的消費生態系。

經發局長張峯源與貴賓call out現金得主。（圖/記者廖妙茜拍攝）

經發局表示，一中商圈周邊學校林立，以年輕、活力為特色，匯聚多元小吃、潮流服飾及創意商品，深受年輕族群喜愛。去年度由市府推薦參加「2025全國卓越商圈獎」並榮獲「觀光亮點獎」，展現商圈魅力與發展潛力；另於2025年度市府商圈評鑑中，一中商圈獲得「最佳優質商圈獎」，成為全市商圈發展標竿。

今日活動現場表演陣容豐富，為現場增添濃厚熱鬧氣氛。另外於台中通APP登錄當日消費即可兌換摸彩券，獎品包括70吋電視、平板電腦、電子鍋等好禮，現場民眾絡繹不絕。最後提醒，「Hi8」活動消費登錄至2月3日止，後續還有年終大獎等著大家。

曾獲一中商圈街舞賽亞軍「水煮蛋」，帶來熱力舞蹈。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日活動，經發局長張峯源、立法委員楊瓊瓔、市議員陳政顯、警察局第二分局副局長陳松永、北區公所區長戴燕如、台中市商圈聯誼會總召王允伶、台中市一中商圈主委陳信志均到場，以及市議員陳文政服務處派代表出席。