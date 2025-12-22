啟動彈劾賴清德！黃國昌：預計明年520投票

▲藍白宣布提案彈劾總統賴清德，黃國昌表示初步規劃投票時間為明年520。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白上週宣布要彈劾總統賴清德，民眾黨主席黃國昌今（22）日受訪表示，藍白對於彈劾總統賴清德程序，是用非常審慎的態度在進行，明天立法院程序委員會會正式提案，初步規劃是立院舉辦兩場正式的公聽會，並邀被彈劾人到立院說明並詢答，接續全國各縣市舉辦說明會，回到立法院進行第二次的全院委員會，再邀賴清德到立法院來列席說明，預計520來進行彈劾案投票。

對於彈劾總統賴清德，黃國昌表示，在野是用非常審慎的態度在進行，上週末也有跟國民黨立院黨團的幹部交換過意見，明天在程序委員會的時候，那就會經由程序委員會來正式提案，到這個禮拜五的院會來加以決定。

黃國昌提到，目前初步安排是先在立法院舉辦兩場正式的公聽會，那接下來會邀請被彈劾人賴清德到立法院來進行說明以及詢答，那這是第一次的全院委員會的詢答，接著就會到全國各縣市來舉辦說明會，22個縣市都會辦。

黃國昌說，辦完了全台說明以後再回到立法院，進行第二次的全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到立法院來列席說明，並回答各黨團代表所提出來問題，預計應該是在明年520來進行有關於彈劾案投票。

黃國昌表示，這是一個非常嚴肅的憲政程序，賴清德所做的違憲亂政行為，必須要經由全國人民大家共同的參與、認識與討論，會用最嚴謹的態度來安排這次彈劾程序。

