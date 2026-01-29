啟動心理衛生講座 竹市府攜手專業團隊深入社區

參與心理健康講座，社區民眾與講師熱情互動回應。





為進一步強化社會安全網，新竹市政府今(115)年啟動「社區心理衛生系列講座」宣導活動，深入各行政區及鄰里推廣，將規劃辦理32場次，邀請多位專業醫事人員及身心科醫師，分享心理健康預防觀念與實務因應策略，提升市民情緒調適能力與心理健康識能。

衛生局長陳厚全表示，心理衛生系列講座內容規劃多元，透過專業醫事人員分享，涵蓋焦慮與憂鬱情緒的認識、壓力調適技巧、職場與家庭心理健康、長者失智症預防等多元議題，並特別安排身心疾病認識與預防相關課程，協助市民於日常生活中建立自我照顧與彼此支持的能力，強化整體心理健康防護網。

參與講座的民眾林阿姨分享，過去在照顧失智症年邁父親的過程中，常感到心力交瘁，面對父親情緒與行為的變化不知所措。後來參加「長者失智症預防與照顧」講座後，學習到與失智者溝通的實用技巧，也逐漸理解照顧者自身的心理健康同樣重要。她說，透過講座不僅能以更平靜的心情與父親互動，也結識了其他照顧者，進而建立互助支持的小團體，「現在我知道自己不是一個人，生活中的壓力減輕許多，心情也變得更開朗」，相關回饋也展現社區心理健康服務為民眾生活帶來的正向影響。

社區心理衛生中心表示，系列講座自1月起已在各鄰里活動中心陸續展開，無論是個人、家庭、照顧者或社區成員，皆可透過參與講座獲得實用的心理健康知識與調適技巧。課程內容涵蓋焦慮與憂鬱情緒、職場與家庭心理健康等重要議題，並透過實作與互動學習，協助市民培養關照自身與家人的能力，進一步強化生活環境的韌性與支持力。





