啟動智能交通治理 新北土城重大事故驟降7成

cnews204251228a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為打造更智慧、安全的交通環境，新北市土城警分局，自今年起全面導入「智能交通治理」模式，透過大數據分析、AI影像辨識與即時監控技術，瞬時掌握違規熱點與高風險時段。土城警分局表示，除讓危險在還沒發生前就被精準攔截，並以「改善工程、精準執法、分眾宣導」3大策略，同步升級交通管理。最新統計顯示，今年土城區交通事故，已較去年同期下降了約 4%，其中有人死亡類重大事故更大幅減少7成，交通安全成效明顯提升。

廣告 廣告

土城警分局表示，透過大數據運算分析主要幹道車流，全天候監控交通脈動，一旦偵測到道路服務水準異常時，便能即時啟動警力調度機制，投入適宜警力強化疏導與預防措施。同時整合易違規車輛資料，建構「即時示警 × AI巡防」系統，結合影像辨識技術，鎖定違規熱區與高風險車輛，以更快速、更精準的方式，提升執法效率。

警方表示，在交通工程方面，針對易肇事與不友善的交通設施，展開全面檢測，並與道路主管機關合作，實地會勘、擬定改善方案，今年主動發掘並改善16處交通設施，較去年增加8處、成長達00%。不僅提升道路安全，也優化市區路網動線，從源頭降低事故發生風險。

cnews204251228a03

土城警分局表示，另外在宣導方面，以更貼近民眾、分齡分眾的方式，推動交通安全教育，透過社群平台、媒體曝光與實體活動，持續傳遞「車輛路口慢看停、行人停看聽」與「拒絕超速、酒駕、無照駕駛」等關鍵觀念。統計今年各式宣導活動已達80場，較去年增加60%。

統計今年迄今，針對易肇事違規，包括超速、酒、毒駕、危險駕駛、未停讓行人、闖紅燈等，共取締了 2萬841件，交通事故計發生5281件，較去年減少205件，降幅達4%。其中有人死亡類的重大事故，則較去年減少7件，降幅達7成，顯示警方各項交通安全措施，已產生實質成效。

土城警分局長陳建龍表示，未來將持續擴大運用大數據與AI科技，打造「人、車、路」3位1體的智慧交通防護網，強力取締重大違規行為。同時深入檢視交通工程設計、改善潛在風險點，並透過社群互動、校園宣講等方式，深化交通安全理念，持續推動更智慧、更安全的用路環境。

cnews204251228a05

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

騎士逆向拒檢狂奔 警深夜逮6條通緝犯送辦

合歡山雪季來臨 全面啟動交通疏導及安全維護

【文章轉載請註明出處】