啟動經濟外交 海外設立科技園區

外交部長林佳龍與經濟部長龔明鑫21日進行雙部長會議，外交部表示，兩部會將攜手合作推動經濟外交，期盼採「以大帶小」、「公私協力」、「軟硬（體）兼施」、「內外循環」模式，透過高科技供應鏈強化全球布局、設立海外科技產業園區，以及建置海外單一服務窗口等方式，協助台灣產業「立足台灣、布局全球、加強美國，行銷全世界」。

外傳台灣在台美談判表態有意在美設類科學園區，林佳龍表示，我協助設科技產業園區，不只在美國，也包括其他友好國家。

林佳龍指出，為因應當前全球政經局勢變動，並實現賴清德總統「經濟日不落國」的政策願景，外交部積極推動「榮邦計畫」及八大旗艦項目，其中「半導體供應鏈韌性」、「智慧園區海外示範計畫」及「新能源與碳權合作」相關計畫，都是外交部與經濟部合力推動的重點目標。

龔明鑫指出，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部重要施政方向。未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家經貿交流，針對「五大信賴產業」等涉及國防安全的關鍵項目，積極推動與國際夥伴開發合作，強化我國產業戰略能量，開拓產業發展空間。

外交部與經濟部表示，未來兩部將攜手合作，積極深化與邦交國及世界民主夥伴的經貿連結，並打造「非紅供應鏈」，與友好國家共創經濟繁榮。未來兩部將共同推動工作重點，循「經濟外交工作小組」機制進行跨部會合作，推動台灣經濟外交新模式。

鴻海董事長劉揚偉指出，類科學園區模式在各國推動反應不錯，有機會成為台灣在關稅談判爭取更大籌碼。但講到在美國布局，他也直言雖勞工成本影響有限，可是勞力短缺仍是挑戰。