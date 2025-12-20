啟動總統彈劾 郭正亮曝「最壞劇本」 點名蔣、韓要做準備

立法院先前否決《財政收支劃分法》覆議案，然行政院長卓榮泰決定「不副署、不公布」，掀起朝野僵局。藍、白立院黨團今（19）日亦在議場前舉行記者會，宣布正式提案彈劾總統賴清德。針對國民黨團在日前記者會上表示「昨日尹錫悅、今日賴清德」，前立委郭正亮也表示已傳出最壞劇本，並呼籲台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜，屆時「一定要動員手上的力量」。

針對行政院擬以不副署、不執行應對財劃法等修法，國民黨立院黨團日前召開記者會，表示「昨日尹錫悅、今日賴清德，違憲便當會，今日搞獨裁」，國民黨團書記長羅智強批賴、卓若一意孤行，就是中華民國憲法的劊子手，賴總統即將成為台灣版的韓國前總統尹錫悅。

對此，郭正亮19日在政論節目《中天辣晚報》提及，在台北市反對賴清德的人絕對超過六成，賴最好盡快收回成命來化解僵局，「那他（賴）一定不會自己出來，他會叫卓榮泰出來。」

郭正亮進一步表示，現在卡到的是預算沒有付委，真正的僵局在這裡，那至於彈劾，二分之一就成案了，成案之後立法院當然可以請總統來做說明。之後再請送司法機構，送司法機構的時候要三分之二投票，「我認為民進黨就是吃定你三分之二不會過， 就76席」，郭正亮指出，可是從院會提案，到發函總統出席，也至少要拖三個禮拜以上 。

另，對於「昨日尹錫悅、今日賴清德」說法，郭正亮也指出，一直有網友和他說賴恐會有「絕招」，就是青鳥來佔領立法院，然後賴趁機發布戒嚴，「那因為24小時立法院不能開，所以戒嚴法就過了」。郭正亮表示，坦白講就是內戰，但這當然就是最壞的情況，他也不認為賴這個時候宣佈戒嚴，軍警會去支援賴。

最後，郭正亮也呼籲蔣萬安「台北市警察局你要顧好」，如果真的硬幹、或者青鳥要來包圍立法院不讓開會，「現在已經沒有規則了，所以就什麼怪招都可能出現」，所以蔣萬安、韓國瑜很重要，「你們要動員你們的手上的警政的力量，讓青鳥不能得逞。」

