啟動羅東文教區周邊步行道改善 林茂盛：學童安全第一原則 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

為落實人本交通環境並守護校園周邊步行安全，宜蘭縣政府今（30）日在羅東高商舉行「羅東鎮北成國小、羅東高商及全民運動館周邊人行環境改善工程」規劃設計地方說明會 。縣府表示，本案由國土管理署核定補助，將針對羅東文教區狹窄人行通道進行系統性優化與整合，並預計於今年8月完成設計後發包動工，並預計於年底完成。宜蘭代理縣長林茂盛表示，未來將有效整合北成國小、羅東高商等周邊人行環境品質，大幅改善行人步行安全。

宜蘭縣府指出，本案由內政部國土管理署於114年8月正式核定補助，計畫總經費新台幣2490萬元，縣政府針對羅東文教區狹窄的人行環境進行系統性整合，預計於今年5月完成細部設計後辦理工程發包，115年12月完工，打造安全、友善的示範性人行路網。屆時，北成國小、羅東高商及全民運動館周邊的人行環境品質將大幅提升。

林茂盛表示，北成國小與羅東高商及全民運動館3大區域，緊鄰未來大羅東地區治水防災國土復育促進地區區段徵收案單元六，位於羅東都市計畫區新舊聚落交界處，該區域人口密集，商業與生活交通繁忙且道路空間狹窄，交通流量高峰時，常使行走變得困難。因此，針對此區域的行人步行安全與空間改善的需求亟需被重視與解決。

宜蘭縣府說明，本計畫範圍總長1136公尺，計畫延伸北成國小前期已完成之人行道，並串聯即將於115年中完工的「全民運動館」，於「北成國小」及「羅東高商」周邊空間，建置「1軸3環」之區域環形人行道系統，藉由運動館與各校園空間縫合，家長接送區、停車管理及都市設施帶設置等規劃，串接未來大羅東地區治水防災區段徵收案之人本路網，以塑造「環境共用、設施共享、學童安全」之通學暨生活步道空間。

「打造行人安全、學童安心、家長放心的友善交通環境，為孩子打造安全成長的學習與生活空間。」林茂盛強調，本計畫秉持行人優先、學童安全第一原則 ，盤點校園周邊道路環境，針對人行道不足、路口視距不良、車速過快等問題，提出強化行人通行安全之具體改善對策，未來縣府將持續爭取中央補助，針對全縣重點區域進行系統性人行環境改善，讓宜蘭成為行人安全、學童安心、家長放心之友善宜居城市。

