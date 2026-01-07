啟動肌膚賦活引擎，注入核心青春能量！ 朵茉麗蔻「基本4點」根源抗老再升級，為肌膚充飽電

以漢方製藥公司「再春館製藥所」起家，深耕抗老保養半世紀的日本抗皺淨斑專家 ─ 朵茉麗蔻，宣布品牌經典保養組合「基本4點」日台同步全面進化升級。本次升級，不僅成功將抗老維度推進至細胞的能量發電廠─ 「粒線體」，為肌膚注入核心青春能量；更全面提升成分的迅速滲透及長效屏障功能，確保關鍵有效成分都能被精準導入並長效封存，在各成分偕同之下發揮最大相乘效果，將「提升肌膚根本力」的品牌核心理念推向全新里程碑。

新一代肌膚抗衰引擎：細胞級抗老，為肌膚注入青春能量

近年來，「粒線體」作為細胞的「能量發電廠」，在人體老化研究中備受矚目。研究發現，隨著年齡增長，粒線體的發電效率會逐漸降低，同時也會產生過量的活性氧，進而引發體內發炎反應，加速老化現象。

為持續貫徹「根源抗老」的品牌宗旨，再春館製藥所成功鎖定了能促進粒線體新生的關鍵蛋白質 — 「粒線體轉錄因子A(TFAM)」。本次升級，全新導入「核心賦活技術」，讓日常保養得以持續從肌底的基礎單位啟動美肌活力，有效鞏固肌膚根本的老化抗衡機制。

加上品牌早已掌握的兩種關鍵蛋白質─對抗壓力並保護細胞的「自我修復蛋白(HSP)」，以及會加速老化的「老化加速蛋白(ANL)」——此三大關鍵蛋白質的平衡共同構築了朵茉麗蔻史上最堅實的根源抗老防線。

而「美活肌精華」即為本次升級核心技術的集大成者，關鍵原料來自日本奧飛驒的「飛驒山椒種子精華」，從根本幫助撫平皺紋、淡化斑點，並提升肌膚的抵禦力。由肌底啟動肌膚抗衰賦活能量後，再搭配凝聚品牌50年來所有研究精髓的「乳霜20」，兩大產品強強聯手，發揮黃金加乘效果，將根源抗老的功效推向極致，讓肌膚煥發前所未有的強韌與緊緻。

「基本4點」超進化：分層保養的加乘保養公式

朵茉麗蔻透過「基本4點」傳遞「分層保養」的抗老哲學，精準針對肌膚結構與需求，透過「潤、活、養、護」四道工序，將保養功效加乘極大化，維持肌膚光澤與彈性。

第一招「化妝水」：【潤】保濕液 — 為肌膚打造水潤基底，由內而外透出飽滿光澤

保濕液不只肩負為肌膚打造水潤基底的重任，更是開啟後續保養的關鍵第一步。本次進化導入雙重保濕精華，10倍添加保濕力是玻尿酸6倍的「銀耳精華」，以及能有效打通水分子通道、達到深層滲透的「超低分子玻尿酸」，發揮補水及保水雙重保濕功效。並額外新添加「櫻花酵母精華」及「野百里香精華」，保護玻尿酸不被分解，提升肌膚原有的潤澤力，打造全方位水潤保濕對策，為後續精華養分吸收，創造超導級的絕佳環境。

第二招「精華液」：【活】美活肌精華 — 喚醒肌膚核心循環活力

美活肌精華旨在「喚醒」肌膚並「活絡」核心循環，從根本打造充滿活力的透明感肌膚。本次升級運用全新 「核心賦活技術」，從根源釋放肌膚潛在的無限能量。朵茉麗蔻研究團隊自500多種原料中，精選出關鍵成分「飛驒山椒種子精華」，能夠喚醒肌膚根本「活力」。此外，飛驒山椒種子精華源自食物加工時廢棄的山椒種子經過升級再造而成，展現朵茉麗蔻深諳植物潛力並結合永續理念的用心。

搭配最新「超導層狀滲透技術」，堅持不採用化學成分，以漢方修治理念，透過「發酵」萃取出的天然有效成分，提升保養成分的肌膚結構擬態效果，在不傷害肌膚屏障結構的前提下，讓成分與肌膚融為一體，溫和地滲透、直達肌膚核心。本次升級提升1.5倍微膠囊粒子，讓關鍵成分的滲透力再提升，實現高效且溫和的抗老保養體驗！

第三招「乳霜」：【養】乳霜20 — 凝聚半世紀膠原蛋白研究的精粹之作

始終走在膠原蛋白抗老尖端的「乳霜20」，於前次升級中已領先業界添加世界首創「發酵多效膠原蛋白」，並搭載「發酵修護推進技術」、「膠原彈力傳感技術」雙重技術，從源頭啟動膠原新生力、精準感知並補足彈力不足之處。本次升級再導入「超導層狀滲透技術」，除了提升保養成分的肌膚結構擬態效果，更能為肌膚開啟養分高速通道，幫助乳霜中豐富的油性關鍵保養成分深層吸收，帶來全方位的膠原養護。此外，並新添加依循漢方「修治」及「複方」理念，精粹出的「漢方複合發酵精華」及「南都傳承複合精華」以強化肌膚韌性。「乳霜20」再次進化至第22代，實現全面緊緻、打造澎潤亮澤的健康肌膚。

第四招「乳液」：【護】保護乳液 — 雙重屏障機能，對內封存、對外守護

「保護乳液」搭載雙重屏障機能，完美實現對內封存、對外守護。透過發酵神經醯胺與卵磷脂，在肌膚表層形成「高密度修護屏障」，打造能隔絕外部刺激與乾燥的堅實屏障，解決換季不穩定的肌膚問題；同時，由紫蘭根、水前寺藍藻建構的「密封防護屏障」則在肌膚表面形成封膜，牢牢鎖住「基本4點」所有保養精華，打造讓保養成分功效極致發揮的肌膚環境。最終，肌膚不僅水潤且輕透，更呈現出滑嫩、平衡且細緻有彈性的絕佳狀態。

傳承半世紀的「漢方」理念．啟動肌膚的核心自癒力

朵茉麗蔻本次升級，再度體現漢方製藥公司的深厚底蘊與堅持，從不停下探索的腳步，追尋大自然原料中蘊藏的強大能量；遵循漢方「修治」理念，透過精準的萃取與搭配，將原料功效極致提升，以喚醒肌膚本身的自我恢復力，從根本防止肌膚問題產生，維持肌膚最佳狀態，達成預防勝於修復的「預防型保養」。

全新五感保養體驗：讓保養時光成為療癒時刻

本次進化也著眼於「皮膚嗅覺」在保養功效中所扮演的角色。朵茉麗蔻針對「基本4點」想要帶給肌膚的特定感受，以源自大自然的植萃香氛，為每一道工序精心設計專屬調香，帶來更佳的保養體驗，更讓「基本4點」的分層保養，升級成為一種沉浸式的身心療癒過程。

為了讓更多消費者能親身見證「基本4點」升級後的保養魅力，朵茉麗蔻貼心提供「3日份試用套組」申請服務，讓消費者可以透過三天早晚的親身實測，體驗「基本4點」升級進化後、由內而外散發的極致養護能量。

免費客服專線：0800-866-866(元旦、大年初一公休)

立即申請「3日份試用套組」：https://reurl.cc/bNNAzv

了解更多「基本4點」升級進化重點：https://reurl.cc/QVVx9Z

以上訊息由朵茉麗蔻提供