啟動自動加薪 2026年就靠「333策略」

2025年進入尾聲，全球股市在AI浪潮的強力推升下屢創新高，投資人也即將迎來年度年終獎金的結算時刻。展望即將到來的2026年，隨著全球政經情勢的不確定減少，前景趨於明朗，預期明年將從劇烈波動的「雲霄飛車」行情，過渡至更為溫和且穩健的成長模式。

華南永昌投信強調，現在正是投資人趁年底「除舊布新」、啟動新一輪資產配置的黃金時機。建議使用「定期定額333策略」，將年終獎金轉化為具備長線增值潛力的種子，為自己打造一套跨越景氣循環、穩健運作的「自動加薪系統」。

在美股市場與AI基礎建設方面，華南永昌投信分析，2025年第3季美股企業獲利微幅上修，反映出庫存調整已告一段落，預估獲利年增率將在2025年第4季擴張至10.9%。此動能主要來自於AI發展的「打底期」，全球大企業正積極布署中長期算力。

根據數據預估，2022至2028年全球資料中心總資本支出將持續攀升，其中電力設備相關支出的年複合成長率更高達32.5%，成長表現明顯優於整體平均水平，成為投資人不容忽視的增長動能。

針對債券市場，華南永昌投信提醒，美國聯準會開始購買短期國債以維持充裕儲備金水準，為市場注入流動性，而勞動市場疲弱，通膨溫和，明年仍有超過一碼的降息空間，預期美債殖利率將震盪下行。

另一方面，企業獲利擴張，除CCC級外，企業財務槓桿整體穩定，也為信用市場創造了利差收窄的空間。華南永昌投信建議，投資人應把握 2026年有利的經濟和利率環境，配置信用債券，不僅能抵禦市場波動，更能透過穩定的利息收入為整體資產組合提供防禦後盾。

轉向台股展望，華南永昌投信認為台灣經濟在2026年將續呈溫和成長態勢。受惠於AI商機持續支撐出口動能，廠商投資意願維持強勁水準，雖然面臨高基期與美國關稅措施等外部壓力，央行仍預估明年台灣經濟成長率約為2.68%。

在這樣「緩步走高」的格局下，華南永昌投信建議投資人應運用「定期定額333策略」，透過將資金平分為三等分，分別配置於「核心穩健」的市值型標的、「衝刺成長」的主動式科技基金，以及「靈活配置」的債券或金融資產，以平衡2026年的成長與防禦需求。

