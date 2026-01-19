啟動自殺防治支持網絡！ 社區藥師擔當心理健康守門員





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】「每年有數千人因心理壓力而感到絕望。他們，也許就在你我的身邊……」 臺北市立聯合醫院今日（1/19）舉辦「一句關懷、一張指引、再現希望」社區藥局自殺防治守門員影片首播記者會，宣布與臺北市及新北市社區藥局合作，透過藥師在第一線的細膩觀察與專業介入，協助民眾在壓力與情緒困擾時能願意伸出手、找到支持與希望。



醫院攜手社區藥局 啟動社區自殺防治支持網絡



根據臨床觀察，許多身心壓力沉重的民眾常在日常生活中默默承受，卻不知如何求助；而社區藥局是民眾最常接觸的健康照護場域之 一，藥師的主動關懷，有時就是翻轉生命的重要契機。

北市聯醫松德院區指出，此次與兩市藥師公會合作，讓社區藥局不僅是領藥與用藥諮詢的場所，更成為情緒支持的溫暖據點。民眾若在藥局被發現有明顯壓力、情緒低落或難以負荷的情況，藥師會主動關懷並適時提供協助。 此次合作除了邀請社區藥局成為支持據點，同時也導入「心情關懷卡」，內容包含：





▲簡式健康量表（BSRS-5）/心情溫度計。（圖／臺北市立聯合醫院松德院區提供）



1.簡式健康量表（BSRS-5）自我檢視問題。



2.尋求協助的專線資訊：

．1925 安心專線（依舊愛我）。

．1995 生命線協談輔導專線（要救救我）。

．臺北市立聯合醫院松德院區門診資訊。



社區藥師成為心情守門員 讓求助變得更容易



透過社區藥師的關懷與協助進而轉介醫療/心理支持服務。藥師主動關懷民眾狀況，陪同並協助填寫簡式健康量表（BSRS-5），並於得分偏高或具警示項目時，進行適當轉介，讓求助流程更即時也更友善。 分享《一句關懷、一張指引、再現希望》影片在今日記者會亦同步曝光合作影片《一句關懷、一張指引、再現希望》。



影片描述一位照顧家人而身心俱疲的民眾，在社區藥局受到藥師的關懷、協助完成心理健康量表，並接受指引至適當的醫療與支持服務。影片也強調：不需要很大的動作，只要一句關懷，就能讓一個正在承受壓力、心理掙扎的人看見希望。此部影片由臺北市立聯合醫院松德院區製作，臺北市藥師公會、新北市藥師公會共同合作演出。



從醫療端回溯問題起源 及早介入心理健康關懷



一句關懷，可能改變一個生命。伸出雙手，一同支持陪伴，共同打造友善希望的城市。臺北市立聯合醫院表示，希望透過社區藥局的加入，使心理健康資源更貼近生活。



一句關懷是一道光、一張卡片是一個起點，而跨出求助的那一步，就能讓希望重新萌芽。本次活動以「一句關懷、一張指引、再現希望」 以及「伸出你的手，我們一起渡過」為宣導主軸，期盼民眾若面臨壓力、焦慮、失眠、低落等情緒時，都能勇於求助、及早獲得協助。



若您或身邊的人需要支持，請記住：1995生命線（24小時）、1925 安心專線（依舊愛我）或就近至醫療院所心理相關門診。 希望每個人在面臨困境時，都不會是一個人。



