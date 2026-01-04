啟動車掃行動踏遍高雄 林岱樺：市民才是最大咖

圖說：立委林岱樺4日啟動車隊行程，以實際行動回應市民期待。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 繼民進黨黨內電視政見發表會後，立委林岱樺4日上午於仁武服務處啟動車隊誓師行動，宣布展開「踏遍高雄千街萬巷」的行程，以實際行動回應市民期待。 林岱樺出發前表示，她發起的「市民最大咖」運動很簡單：市民就是最大的主角、最大的天王，「這場選舉不是派系的分配、也不是少數人的決定；高雄是全體市民的家。」她強調，「市民做主」不是口號，而是一場大改革運動，要讓城市從「比靠山」走向「比治理」。林岱樺並表示，「我沒有派系奧援、也不靠山頭；我唯一要效忠的對象，就是高雄市民。」她說，今天的「千街萬巷挺岱樺」不是只為了挺一個人，而是為了挺一個信念：市民最大、市民做主。 針對市政方向，林岱樺重申，高雄要以「科技、軍工、海洋」三大護國產業，把趨勢變訂單、把訂單變工作，高雄不能缺席；在照顧面向，主張把照護做在平常、做成制度，推動「65歲以上長輩智慧健康手錶」，讓市立醫院專業成為長輩的隨身守護。

圖說：立委林岱樺在初選倒數黃金週啟動車掃行動，與現場支持者一起呼口號。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 林岱樺在車隊出發前也談到高雄前幾天發生少女重大性侵案件，感嘆此案顯示社會安全網出現重大破口「這對城市來說是嚴肅的警訊」。林岱樺擔心還有其他受害者，會不敢走出來而默默承受恐懼，喊話「你們不是孤單的」，盼站出來勇敢求援「岱樺會陪你們走一程」。 提到初選進入「黃金周」，林岱樺感謝大家陪伴，強調會會落實「市民最大」理念，效忠200多萬高雄市民，盼打破派系藩籬讓人民作主。現場並帶領支持者拉布條、喊口號，齊聲呼喊「凍蒜」等口號，並呼籲市民接到電話民調時清楚表達「唯一支持林岱樺」。

