啟動輔助駕駛「雙手離開方向盤」後果很嚴重？交通部今曬罰則

即時中心／高睿鴻報導

現代社會越來越依賴科技，就連汽車駕駛都能使用「輔助駕駛系統（ADAS）」，該系統也已成為許多新車的標準配備。然而，交通部今（27）憂心忡忡地表示，雖然輔駕系統提供的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能，確實可減少駕駛負擔；但部分駕駛人對輔駕功能的認知，仍然明顯不足、或是過度依賴，而有容易分心鬆懈之傾向，恐易造成交通事故。

綜上述，交通部高公局表示，駕駛時若雙手離開方向盤，可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，爰請用路人切勿以身試法。

交通部說明，目前台灣市售車輛所配備ADAS，屬國際SAE J3016標準之Level 0～2等級，仍屬輔助性質，而非自動駕駛；經高公局整理，仍有6種可能無法正確辨識路況的情境（如：與前車速差過大，前車未行駛於車道正中間，前車突然轉向或切入，行駛路形特殊，大雨、濃霧、強光等用路環境，前車外型特殊），駕駛人應肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛，並隨時注意路況。

交通部提到，今年9月1日夜間，國3北向203.7公里處有1輛小客車因故障、跨線停於路肩與輔助車道間，結果遭後方開啟ADAS之小客車追撞；即屬於上述「與前車速差過大」、「前車未行駛於車道正中間」之2種情境。以及9月9日下午，國3北向253.2公里處有1輛施工緩撞車於內車道警戒時，遭後方開啟ADAS小客車追撞，則屬於上述「與前車速差過大」之情境。

所以高公局再次強調，輔助駕駛僅能協助駕駛者，而非取代駕駛操作。駕駛人應時刻保持警覺，全程握好方向盤，隨時做好適當的操作，以確保行車安全，才能快樂出門，平安回家。

