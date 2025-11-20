啟動醫療支援應變機制 達仁鄉衛生所維持正常運作
針對臺東縣達仁鄉衛生所公費醫師離職一事，為確保偏鄉醫療服務不中斷，臺東縣衛生局已啟動醫療支援應變計畫。在公費醫師遺缺補實前的過渡期間，將由鄰近衛生所、高雄榮總、南迴診所等多方醫療團隊進駐支援，並搭配IDS--山地離島地區醫療給付效益提昇計畫巡迴醫療，確保達仁鄉醫療運作順暢，讓鄉親看診權益不受影響。
臺東縣衛生局表示，在衛生所醫師人力短暫空窗期，縣府已積極協調醫師公會及相關醫療資源，建構綿密的醫療防護網，落實「醫療無縫接軌」的目標。目前的替代支援方案如下：
一、醫學中心級支援：由高雄榮民總醫院派遣支援醫師，將醫學中心的專業資源帶入偏鄉，提供高品質的診療服務。
二、跨鄉鎮聯防：鄰近的金峰鄉衛生所醫師將跨區支援，展現南迴線衛生所互助合作的精神。
三、在地醫療協作：結合在地的南迴診所加入支援行列，強化在地醫療量能。
IDS巡迴醫療持續運作：既有的山地巡迴醫療服務照常運作，深入各部落提供巡迴看診，照顧交通不便的長者與居民。
衛生局孫國平局長強調，提供偏鄉穩定的醫療服務是縣府首要任務，目前除了由上述醫療團隊輪流進駐看診，維持門診及巡迴醫療正常運作外，也已持續向衛福部協調公費醫師分發事宜，以盡速補足人力缺口。同時，也建請中央針對公費生管理相關規範，研議維持偏鄉醫療量能運作機制，維護民眾就醫權益。
衛生局表示，在各界醫療資源的挹注下，會積極協調維持達仁鄉的醫療照護不中斷，請鄉親放心。
