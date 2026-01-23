啟動醫療新紀年 高醫率先導入NVIDIA B300 GPU

高醫今天（23日）宣佈率先導入新一代NVIDIA B300 GPU，全面強化AI運算。（圖：溫蘭魁攝）

AI應用再升級，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天（23日）宣佈率先導入新一代NVIDIA B300 GPU，全面強化AI運算，可大幅提升疾病在預防、診斷與追蹤管理上的精準度與效率。（溫蘭魁報導）

高醫繼去年（2025年）5月率先引進NVIDIA H200 GPU伺服器優化臨床決策後，這次再度領先全台醫療機構，導入新一代NVIDIA B300 GPU伺服器，由中華系統整合統籌規劃，採用美超微（Supermicro）SYS-422GS系列液冷系統，搭載HGX B300 GPU，為高效能運算、深度學習以及大型語言模型提供極致高算力密度與穩定性。

廣告 廣告

記者會上，高醫董事長陳建志、高雄醫學大學校長余明隆、高醫院長王照元以及美超微總經理林振瑋等人共同點亮象徵智慧醫療新紀元的啟動球。

美超微（Supermicro）SYS-422GS系列液冷系統。（圖：溫蘭魁攝）

王照元院長表示，科技的價值不在於取代人，而是讓醫療更貼近人。這次啟用NVIDIA B300 GPU高效能運算平台，不僅象徵醫院算力的大幅提升，更是深化「全院型智慧醫療」的重要里程碑：「我們臨床醫療最大的幫助應該在幾方面，包括一些影像判讀的精進，速度會變快，提供的決策系統會更快。」