啟動閱讀力 新書策展講座齊發

2026台北國際書展，已經來到最後一天，這六天吸引大批民眾進場參與，從新書展售、主題策展到各式講座活動，閱讀熱潮在展場中持續發酵，也呈現出書展多元而豐富的樣貌。

在人潮川流不息的書展現場，一隅的慈濟人文志業攤位，吸引不少民眾放慢腳步。翻書、駐足、交流，在熱鬧的展場中，這裡成了許多人沉澱心情、重新與閱讀對話的空間。慈濟人文志業平面內容創作中心數位展策部首席 楊舜斌：「在慈濟60年的這一個時刻， 我們有機會做為， 算是慈濟人文志業第一個在， 等於說今年推出的一個大型的活動，透過這樣子多平台的一個整合， 就是希望把各種書籍，有醫療 有生活 有人文， 有蔬食 有童書等等各個面向， 把這樣子閱讀好的人文，帶到他的家裡面。」

人文志業將慈濟多年累積的故事與理念，轉化成貼近日常的閱讀內容與講座；而在書展現場，結合書籍展示、主題策展與互動分享，吸引民眾翻閱駐足，也呈現出閱讀不只是購書，更是一種交流與體驗。民眾 陳小姐：「其實我自己本身就是，很喜歡翻書的那種，就是我覺得翻書，可以讓我有一種樂趣加成就感， 就是我可以知道，我自己在看書這樣。」

民眾 鍾先生：「主要是非常多的出版社在這邊，然後還有一些議題講座，然後是我滿喜歡的，其實有非常多的資訊，可以讓我在這邊去了解，然後想多花一些時間逛逛。」

台北書展基金會執行長 涂文貞：「今年台北國際書展的特點，我們就是以"閱讀泰精彩"來展開，那我們可以看到，就是目前書展已經舉行了5天，我們可以在展場裡面看到，不論是從0歲到99歲的讀者，都在這裡非常的開心，那書展的特色就是大家在這裡，都可以找到自己喜歡的東西。」

在台北國際書展的最後一天，在熱鬧的人潮中，有人找新書、也有人聽講座，與文字相遇；讓書展不只是買書的地方，也讓閱讀成為連結生活的一種方式。

