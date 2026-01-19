啟動願景座談會爭取支持 温世政盼用專業能力助南投醫療 85

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

民進黨布局2026選舉，其中被視為艱困選區的南投縣，徵召南投出身的牙醫温世政參選縣長，他18日赴竹山鎮與鄉親座談；民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴今（19）日表示，温世政是壯年才，人生上半場因念書、就業遠赴他鄉，如今返鄉，盼能用醫療專業能力幫助南投鄉親。

陳玉鈴表示，温世政返鄉，首要之務是要拜訪每個鄉鎮，了解鄉鎮特有文化、人文歷史，南投第一場願景座談會選在竹山舉辦，從交通建設、醫療長照、產業升級，到地方長期被忽視的問題，溫世政一步一步說明規劃，也誠懇回應鄉親每一個提問。這不只是座談，更是一場為南投未來共同思考的開始。

廣告 廣告

針對「空降說」，陳玉鈴澄清，温世政是道地的草屯囡子，921地震時他在南投當兵，原為受災戶身分可提早退伍，卻認有救人的使命，為返鄉協助救災與重建又多當一年兵。

陳玉鈴說，温世政父母已退休，本來就有感於偏鄉醫療匱乏，規劃人生下半場要返鄉。她指出，南投縣以鹿谷鄉為全縣老化人口最多，温世政盼能用專業，提升南投醫療、長照，南投有這樣的人才讓在地人非常驕傲。

温世政以名字為題，期許能做到「溫暖世界的政治」，並表示自己是「政治素人」，要與選舉經驗豐富的現任縣長許淑華對戰，的確是很辛苦，但這樣的背景也有優點，那就是沒有派系，不求名利，只要全心為鄉親做事就好。

至於對地方還不熟悉，温世政說，他會用雙腳勤走來補足，相信勤能補拙，而他對該局選戰抱持平常心，不管結果如何，都會留在家鄉奉獻心力。

温世政指出，中央總預算一年3兆元，照顧國人健康的健保預算就占1兆元，因此他認為國防特別預算8年編1.25兆真的不多，而未來會努力爭取健保經費多一點比例用在南投縣。

照片來源：取自陳玉鈴臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

南投縣新秘書長李良珠財政背景超狂 副縣長人選還在找

台美關稅未公布汽車、農水產訊息 江啟臣盼行政院速到立法院報告

【文章轉載請註明出處】