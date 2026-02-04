啟動高中生助人行動力 長榮大學舉辦AI素養X社會參與培力營





為讓高中學生了解社會工作如何堅守以生命影響生命的助人價值，長榮大學社工系舉辦AI素養×社會參與培力營：高中生未來行動力體驗營，有來自4所高中19位學生參加。系主任莊靜宜副教授表示，培力營不僅讓高中生對社會工作有深入了解，也引導他們認識社會工作如何回應高齡社會與社會安全網等政策需求，期待能培育兼具專業能力與社會責任的新世代社工人才。

莊靜宜系主任表示，活動由社工系師生團隊共同策劃與執行，参加的高中生有19位，分別來自屏北高中、潮州高中、岡山高中、瀛海高中等4所學校。活動內容有「小小記者會」、「社工系學什麼？怎麼學？未來出路」、「國際多元文化體驗學習」、「高齡服務與照顧實務體驗」、「AI工具於學習與助人服務之應用體驗」、「我的助人之路學習旅程／學姊傳承真心話」、「悄悄話我想問、與老師×在校生學長姐共同對話」等。

培力營由師長、在校生、畢業系友共同陪伴高中生成長，透過體驗式學習，引導高中學子從人際互動出發，延伸至國際文化理解、長照實作與AI科技應用，培育新世代助人者的全方位素養與社會參與行動力。培力營以小小記者會展開，高中生化身記者進行主動訪談，踏出與人接觸的第一步。學員練習融入團體、建立關係，並在聆聽與提問的過程中，體會助人工作最核心的溝通與同理能力。

「社工系學什麼？怎麼學？未來出路」則說明課程架構、實習路徑與職涯方向，協助學員把感性體驗轉化為具體可行的學習規劃。「國際多元文化體驗學習」，由蘇文彬助理教授分享泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、越南、日本等移地教學與跨文化學習經驗，介紹姊妹校資源，鼓勵青年拓展視野、培養跨文化理解與全球公民素養。

高齡服務與照顧實務體驗，由曾琳雲助理教授帶領學長姐，教導高中生於照顧服務員職類單一級術科測試場地進行技能實作，理解照顧工作的專業性、倫理敏感度與服務品質。「AI工具於學習與助人服務之應用體驗」，由社工系游淑真助理教授帶領學員實際操作，並強化科技素養。

我的助人之路學習旅程／學姊傳承真心話，邀請任職於台南市少年輔導委員會與社會福利服務中心系友，分享專業養成歷程與第一線服務經驗，讓高中生看見社工在社會安全網中不可或缺的角色與專業價值。「悄悄話我想問、與老師、在校生、學長姐共同對話」，由3位在校生以貼近青年語感的方式，提供學員更自在的提問與交流空間。活動尾聲，由蘇文彬助理教授頒發表現績優學生合格證書獎勵。

參與的學員們分享心得指出，活動讓他們更認識社工的重要性，感到很特別也很有趣，會把社工系列為未來選擇的科系之一。社工跟別人交流考驗語言能力，有時候說的話不一定能觸動孩子的心。也深深了解科技能協助創新，但唯有真誠的理解、同理與陪伴，才能回應服務對象真正的需要。來自原鄉的學生則說，部落裡有年長的老人，這次體驗讓他想要去幫助他們。

莊靜宜副教授表示，該學系以小班精緻化教學，建置高齡福利服務暨健康照顧與兒童少年暨家庭實務就業導向課群，結合產學合作與職場實習，強化學生專業銜接與職涯競爭力。也鼓勵在校期間取得照顧服務員、就業服務技術士等證照，更設置社會工作師國考輔導機制，協助學生從學習到就業的完整準備，歡迎對社工有興趣的學子選擇該學系就讀。

