啟動高雄謝票行程也關注台南 賴瑞隆：無論誰勝出都要團結

前鎮小港議員、前議員、議員參選人齊聚賴瑞隆服務處，一起掃街謝票。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選勝出的立委賴瑞隆，今啟動大高雄謝票行程，他感謝鄉親栽培之餘也關注台南初選，強調無論誰勝出、都希望年底團結守住南高。

賴瑞隆今表示，前幾天忙完初選後，先到台南陪同林俊憲掃街，今天則開始大高雄謝票行程，選擇由前鎮小港出發，就是要謝謝所有前鎮小港鄉親，10年來一路栽培、一路支持。接續也會到各區謝票，感謝大家幫忙相挺，而這幾天均持續跟另3位黨內初選參選人溝通，希望能團結民進黨、團結高雄，一起獲得年底大選勝利。

他指出，他會全力以赴延續高雄的進步發展，延續陳其邁市長的各項政績，以及前市長謝長廷、陳菊的努力成果，讓高雄更好。

掃街謝票之餘，賴瑞隆也關注台南市長黨內初選，不管是誰勝出，都希望大家要團結在一起，一起來守護住高雄、守護住台南，促進南高合作，讓高雄更好、台南更好、台灣更好。

立委賴瑞隆今展開大高雄謝票行程，首站由前鎮小港出發。(記者王榮祥攝)

