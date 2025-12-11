啟動「土城十講」 柯文哲揭看守所生活 笑稱：白民調都靠賴十講

柯文哲揭露看守所生活，坦言冬天熱水珍貴，常讓給室友洗。（圖／柯文哲YT）

前民眾黨主席柯文哲11日晚間重磅回歸，推出「土城十講」影片，分享在看守所的生活和閱讀的書籍，期許自己要當寬恕的「曼德拉」、而非復仇的「伍子胥」。至於系列影片為何這樣取名，柯文哲笑稱民眾黨民調全靠賴清德的「團結國家十講」維持。

前民眾黨主席柯文哲的最新系列影片「土城研習十講」於11日晚間正式上線。他在影片中幽默解釋了命名的由來，甚至不忘調侃總統賴清德。前民眾黨主席柯文哲說：「我決定把我這個題目叫做『土城十講』，因為這個賴清德總統有那個『團結國家十講』，不過是這樣啦，他講到第四講，我很期待他繼續講下去，因為台灣民眾黨的民調，全部靠他的演講來維持。」

在這支約14分鐘的影片中，柯文哲花了不少篇幅揭露看守所內的真實生活，坦言在裡面連基本的生活需求都變得相當珍貴。

前民眾黨主席柯文哲說：「連洗澡都是一個很奢侈的事情，第一時間有限制，如果是冬天的話，他會分配那個熱水，熱水就是那一桶，因為我那個室友很怕冷，所以我大部分都是讓給他洗。」影片中也紀錄了柯文哲模擬在舍房內的動作，前民眾黨主席柯文哲與幕僚對話時提到：「我就是...我就是坐著讀啊，（書放哪？）就是...這個太高了，我的床沒這麼高。」

柯文哲與幕僚重現看守所場景，說明在狹小空間如何坐著讀書。（圖／柯文哲YT）

柯文哲透露，自己在看守所期間大約閱讀了100本書籍，並特別分享了《曼德拉傳》以及達賴喇嘛與屠圖主教的相關著作，強調這段經歷讓他對仇恨有了新的體悟。前民眾黨主席柯文哲說：「另外，他們怎麼克服仇恨，沒有讓自己陷入那種循環報復，我希望我是曼德拉，不要變成伍子胥，因為我不想讓仇恨永遠囚禁我自己。」

回顧過去一年捲入的司法風暴，柯文哲感觸良多，他直言司法公正性已在民眾心中大打折扣。前民眾黨主席柯文哲說：「這個司法勾結特定媒體淪為政治打手，這是目前台灣人民對於這個案件的普遍印象，那這個要去修補它不是那麼容易，但是這是我們要去做的一個很重要的事情。」

柯文哲也預告未來將推出更多影片，並在片中向長期在看守所外聲援他的支持者「小草」們表達感謝。前民眾黨主席柯文哲說：「我可以撐這麼久的理由是，因為只要你們不放棄，阿北就不會放棄，所以我沒有想到說，我被關在那裡那麼整整1年，你知道嗎？怎麼在幾乎台北看守所外面，都有人在舉牌啊。」

