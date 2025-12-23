啟動「泡泡浴」模式！倒車撞消防開關 泡沫狂噴

台中沙田立體停車場22日下午發生一起意外事件，一名45歲王姓女駕駛為閃避下坡車輛，不慎倒車撞擊消防按鈕，意外啟動消防泡沫滅火設備，瞬間大量泡沫噴出，不僅將她的休旅車覆蓋，還蔓延至停車場地板及入口閘門，形成「泡泡樂園」！

台中沙田立體停車場啟動「泡泡浴」模式！倒車撞消防開關，泡沫狂噴。(圖／民眾提供)

一起意外的停車場事件讓車主措手不及，一名45歲王姓女駕駛在台中沙田立體停車場因閃避下坡車輛時，不慎倒車撞擊柱子上的消防按鈕，意外啟動了消防泡沫滅火設備。大量泡沫瞬間噴出，不僅將她的休旅車完全覆蓋，還蔓延至停車場地板及入口閘門，形成一片「泡泡樂園」。此意外發生在22日下午5點多，雖然只有坡道前區域被啟動，未波及其他車輛，但這位車主除了面臨非預期的「免費洗車」外，還需賠償停車場的損失。

倒車撞擊柱子上的消防按鈕瞬間，大量泡沫噴出，將她的休旅車完全覆蓋。(圖／民眾提供)

在台中沙田立體停車場，一場突如其來的「泡泡浴」讓一位車主欲哭無淚。事件發生在22日下午5點多，一名45歲王姓女子在駕駛休旅車時，因要閃避從坡道下來的車輛，在倒車過程中沒有掌握好距離，不小心撞到了柱子上的消防按鈕，瞬間啟動了消防泡沫滅火設備。

倒車撞擊柱子到消防按鈕，意外停車場地板及入口閘門，形成一片「泡泡樂園」。(圖／民眾提供)

當時，大量泡沫從滅火設備中噴出，很快就覆蓋了整輛休旅車，周圍的地板也都是泡沫。有其他車主拍攝到泡沫越積越多，一路流到停車場的入口閘門。看到這一幕「停車場變泡泡樂園」的景象，其他車主都不敢將車子駛入。

休旅車高度剛好與滅火設備相近，駕駛經歷了一場非自願的洗車，還必須賠償停車場造成的損失。(圖／TVBS)

停車場主任黃先生表示，休旅車的高度剛好與滅火設備按鈕相近，幸運的是，當時啟動的區域只有在坡道前，沒有其他車輛受到波及。而這位王姓女駕駛不僅經歷了一場非自願的洗車，還必須賠償停車場因此造成的損失。

