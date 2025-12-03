啟動「蘭陽智慧千里眼」—AI科技執法監控廢棄物跨境移動

宜蘭縣啟動「蘭陽智慧千里眼」—AI科技執法監控廢棄物跨境移動。代理縣長林茂盛出席。（宜蘭縣環保局提供）

為守護蘭陽平原的潔淨土地，宜蘭縣政府將推動「蘭陽智慧千里眼計畫」，該計畫將在宜蘭縣重要聯外道路與熱點區域佈建智慧圍籬，防範廢棄物跨境運輸棄置。宜蘭縣代理縣長林茂盛今(三）日出席記者會時表示，為徹底斬斷犯罪作業鏈，環保局將規劃於重要聯外道路如台二、台七甲、台九線等等關鍵道路節點，或自行設置智慧監控系統，或結合其他機關資源，整合後透過「蘭陽智慧千里眼計畫」建立三道預警防線。宜蘭縣環保局長許嘉琦共同參與。

不同於過往的人力被動查緝，該計畫將在關鍵道路節點設置高解析度智慧監控系統，期許如民間信仰中的「千里眼」般明察秋毫，透過AI影像辨識與大數據分析，全天候守望縣境，掌握跨縣市廢棄物棄置集團蹤影，讓環保犯罪無所遁形，展現縣府捍衛國土「零容忍」的決心。

建立三道預警防線。第一、「建立環保犯罪黑名單」：一旦違規紀錄車輛入境，系統即時報警，達成「入境即監控」。第二、「軌跡溯源搜證」：若發生棄置案件，可透過監控資料回溯關鍵時間點，勾勒出車行路線軌跡，解決過往蒐證困難問題。第三、「廢棄物智慧辨識」：目標未來透過大數據AI學習，自動辨識載運廢棄物之可疑車輛特徵，於第一時間查緝犯嫌，根絕廢棄物入境可能。

縣政府重申，非法棄置廢棄物嚴重破壞環境且清理成本高昂，涉犯廢棄物清理法第四十六條者，最高可處五年有期徒刑及新臺幣一五00萬元罰金；涉案車輛更將作為犯罪工具予以沒收或扣押，犯罪者亦將吊銷駕駛執照。未來啟動「蘭陽智慧千里眼」後，將透過科技執法與現有的檢警環聯合稽查機制形成「陸空夾擊」，呼籲貨運業者潔身自好，切勿挑戰「蘭陽智慧千里眼」的監控視界，縣府將持續杜絕廢棄物跨境流竄，共同守護宜蘭的永續好生活。