啟動「護嬰模式」！護理師專業訓練 守護46新生兒

台中北屯區一間產後護理之家展現了令人動容的專業素養。（圖／Threads@anxin.tw授權提供）





27日晚間11點05分，宜蘭縣外海發生芮氏規模7.0強震，全台劇烈搖晃，台中市區震度亦達3級。面對突如其來的強震，台中北屯區一間產後護理之家展現了令人動容的專業素養。地震發生瞬間，10名護理師立即啟動防災機制，不僅迅速開啟逃生門，更將嬰兒車推離牆邊、集中固定，成功守護了46名新生兒的安全。



監視器畫面顯示，當國家級警報響起，護理師們毫不遲疑地放下手邊工作，無論是正在洗奶瓶或幫寶寶清潔，全員立刻衝進嬰兒室。依照平時演練的標準作業程序，有人負責開啟電動門確保逃生動線，其他人則迅速將嬰兒床推離牆面、集中管理並固定滑輪，動作熟練且冷靜。

廣告 廣告

在 Threads 查看

產後護理之家負責人李小姐表示：「近期地震頻繁，這已是本月第三次。同仁一收到警報便進入備戰狀態，第一時間的反應就是衝去保護寶寶。」她指出，機構每半年都會進行地震與火災演練，防災意識已深植護理師心中。



此舉讓新生兒父母倍感安心。家長受訪時表示：「他們總是將嬰兒擺在第一順位，不僅確實執行避難動作，還會透過官方LINE即時報平安、安撫寶寶，這讓我們非常放心。」



儘管強震當下人人自危，這群護理師卻選擇克服恐懼，堅守崗位，成為46個小生命最強大的守護神。