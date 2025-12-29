啟動2026布局 民眾黨推九大共同政見綱領

（中央社記者陳俊華台北29日電）面對2026年九合一選舉，民眾黨今天提出以「民眾的事就是我們的事」為核心精神的九大政策綱領；黨主席黃國昌說，全國共同政見是民眾黨對社會的承諾，如何讓這些普遍性政策具體化、打動人心，則是每位候選人的責任。

台灣民眾黨晚間透過新聞稿表示，黃國昌、政策會執行長賴香伶率黨內公職及已提名參選人，舉辦「2026共同政見初擬報告與意見回饋座談會」，揭露以「民眾的事就是我們的事」為核心精神的九大政策綱領草案。

廣告 廣告

賴香伶指出，九大綱領涵蓋台灣社會當前最迫切的議題，包括「生養無畏，親職顧老少，政府來幫忙」、「建構友善全齡社會，壯世代是社會資產不是負債」、「照顧職場身心健康，公共衛生防疫為你把關」、「居住正義要實現，公私協力翻轉高房價」。

賴香伶說，還有「優化教育環境，啟動教育改革與兒少支持」、「落實人本交通，保障用路人安全，完善交通路網」、「減空汙、顧健康，打造低碳城市家園」、「產業發展升級，導入SDGs城市目標」以及「族群共融打造安全互助社區網絡」。

黃國昌最後表示，民意代表最難的功課並非只是提出政策，而是在有限時間內，說出讓民眾覺得「有溫度、有道理」，且願意傾聽的語言。他勉勵所有參選人，全國共同政見是民眾黨對社會的承諾，但如何讓這些普遍性政策具體化、打動人心，則是每位候選人的責任。

黃國昌強調，政見的提出必須經過「科學化的試驗」，機會是留給準備好的人，期許大家都能磨練出更細膩的溝通技巧，將理性的政策轉化為感性的連結，真正走入民眾心裡。（編輯：林興盟）1141229