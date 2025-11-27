啟動3大援助 三陽投入花蓮災後重建

為讓援助能以最直接、最即時的方式送達受災家庭，三陽工業與親慈慈善會25日再度動員志工前往災區，向馬太鞍溪堰塞湖周邊2300 多戶受災家庭致贈每戶4000元慰問金。三陽與親慈也捐贈100萬元，用於光復商工學生三餐膳食補助，協助孩子們安心專注課業。

三陽工業日前捐贈100台機車與1500萬元協助花蓮災後重建，機車已陸續展開交車作業，並於26日前交付至受災戶手中，協助居民儘早恢復交通便利與日常生活。

為確保慰問金能快速且無誤地發放，土地銀行第三區區域中心與土地銀行花蓮分行主動加入公益行列，由土地銀行經理楊財源及石克森副理帶領花蓮分行志工，提前將現金細心分裝為2300多份信封，花蓮縣警察局花蓮分局派員全程護送現金至發放現場。

廣告 廣告

親慈慈善會與三陽志工則動員80位志工分為25組小隊，其中19組在光復商工、1組在鳳林鎮公所，5組負責引導及後勤支援，維持會場動線與名冊核對發放，花蓮縣警察局花蓮分局、鳳林分局光復分駐所亦派出警力，發放流程井然有序，確保每份溫暖心意都精準送達。

親慈慈善會理事長陳朝清表示，災後重建從來不是一蹴可幾，許多家庭在短時間內失去生活依靠，親慈最在意的，就是讓協助真正送到需要的地方，感謝土地銀行的投入，同時也感謝花蓮縣警察局花蓮分局、鳳林分局光復分駐所的全力支援，協助專注照顧災民。

光復商工位於此次洪災溢流的重災區，校園被大量泥漿侵入、校舍嚴重受損，光復商工校長陳德明推動「全住宿支持計畫」，免費提供住宿與三餐，讓孩子們能在穩定的生活環境中專心向學，三陽工業與親慈慈善會在得知校方需求後，立即決議捐款100萬元，用於補助學生三餐與伙食費，盼望孩子們穩定學習。