啟動4大成長引擎 東生華：拚2030年營收翻倍

（中央社記者何秀玲台北11日電）東生華製藥總經理楊思源今天表示，未來5年將啟動4大成長引擎，包括開發利基產品、深耕台灣通路、發展海外市場，以及透過子公司高峰藥品、創益生技擴大產品組合與市場範圍，希望力拚2030年達營收翻倍目標。

東生華今天舉辦法人說明會，楊思源表示，核心產品穩健，加上併購的子公司高峰藥品、創益生技營收併入貢獻，帶動今年前3季營收為新台幣9.78億元，年增19%；歸屬於母公司業主淨利為1.15億元，年增11.5%，每股純益為3.01元。

她表示，未來5年將啟動4大引擎，首先是開發利基產品，原訂5年內取得10張藥證的目標已達標，包括6張台灣藥證與4張海外藥證；今年更在台灣取得戒菸錠劑首發學名藥藥證，海外布局更橫跨高血脂、心律不整與止痛領域。

其次是深耕台灣通路，覆蓋率包括醫學中心、區域與地區醫院等，而自費產品業績高速增長，從2022年4000萬元至2024年5.3億元，短短2年成長逾12倍，成為驅動獲利的強勁引擎，預估2026年將提升至6.5億元。

第三是發展海外市場、布局東南亞。她說，奠基於已取得的4張海外藥證，馬來西亞與澳門預計將有首筆訂單，貢獻實質營收；第四，子公司將持續擴張及評估策略合作，全方位推升營運成長。

她表示，針對高齡化社會需求，東生華將深化視力照護市場，8日宣布與中國兆科眼科展開策略合作，引進正在美國FDA（食品藥物管理局）審查中的老花眼新藥，未來將深化東生華在眼科領域的產品線。（編輯：張良知）1141211