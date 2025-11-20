啟動AI戰略 川普推創世紀任務

面對全球人工智慧（AI）競爭，美國能源部幕僚長卡爾‧科（Carl Coe）19日出席能源會議時透露，美國總統川普擬在下周簽署一項行政命令中，將推出名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計畫，目標加強美國的AI發展，等於是公開宣示川普政府視AI競賽的戰略重要性，等同「曼哈頓計畫」或太空競賽。

卡爾‧科表示，這項行政命令可能會指示國家實驗室開展更多新興AI技術研究，並可能涉及公私合作。根據川普政府7月發布的AI行動計畫，聯邦政府將大幅鬆綁法規，並設法提振美國科技企業出口，期盼藉此加速AI領域應用。川普當時曾表示，贏得AI競賽，將是美國自數十年前太空競賽以來，所面臨的最大考驗。

川普政府也在準備另一項待川普簽署的行政命令，將允許司法部就其認為違憲的AI法規起訴各州，對於那些認為AI法律過於繁重或限制性過強的州，威脅削減其撥款。不過，白宮官員表示，行政命令在正式宣布之前，都只是猜測。

此外，川普18日呼籲通過一項聯邦AI標準，可以納入即將公布的國防支出法案，也可以單獨立法。他在社交媒體上發文表示「如果我們不這樣做，中國很容易在AI競賽中趕上我們。」

不過，《紐約時報》報導指出，多年來，在大陸出生並接受教育的研究人員一直在美國頂尖AI實驗室扮演重要角色。儘管川普政府緊縮移民政策，矽谷反中情緒日益高漲，這些人仍在產業界和學術界推動重要研究。

鮑爾森基金會指出，大陸AI研究員約占全球頂尖AI人才的1/3。幫助人們追蹤和利用最新AI研究的公司alphaXiv的研究也顯示，自2018年以來，陸美聯合研究的頻率超過其他任何雙邊合作。

此外，蘋果、谷歌、英特爾、Salesforce等公司均與大陸機構合作發表過被廣泛引用的論文。長期在大陸經營研究實驗室的微軟，與大陸機構的合作次數遠超其他公司。

許多矽谷人士擔心，大陸公民可能會從美國公司竊取機密並分享給北京當局。但分析指出，聘用大陸人才進行合作帶來的收益遠大於間諜活動風險，如果川普政府擴大對美國境內大陸人才的打壓，可能會嚴重損害美國的研究事業。

也有大陸研究員表示，在美國學習和工作變得愈來愈困難，包括辦理簽證經常受阻，並擔心離境後會被美國政府拒絕入境。卡內基國際和平基金會的研究也顯示，部分大陸頂尖研究員在美國機構工作一段時間後，已選擇回國發展。