即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（19）日上午前往新竹出席「AI新十大建設－關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」，並宣布啟動「AI新十大建設推動之旅」，首站聚焦關鍵技術「矽光子」產業，透過實地座談聽取業者第一線心聲，並就產業發展所面臨的瓶頸與政府可協助事項交換意見，作為後續政策精準對接的依據；賴總統也期盼在2040年為台灣培育出50萬AI人才。





賴清德致詞時，首先肯定國科會主委吳誠文在台灣科技產業發展扮演王牌投手的角色，不僅站在研究、學術的立場，也深入產業界，系統性地整合產官學研，為台灣產業未來發展提供更有力的支持；他同時感謝產官學研界數十年來攜手推動台灣科技產業發展，特別是產業界蓽路藍縷、克服種種挑戰，讓台灣的半導體、ICT或EMS等產業在國際占有一席之地。

廣告 廣告

快新聞／啟動AI新十大建設推動之旅 賴總統：2040年培育50萬AI人才

賴總統參加「AI新十大建設－關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」。（圖／取自Flickr；作者總統府）

賴清德說，全面智慧化時代的來臨固然是台灣要面對的挑戰，但同時也是非常好的發展機會；政府推動「AI新十大建設」，就是要在現有的硬體實力基礎上持續發展，確保台灣在下個世代持續居於領先地位；並期盼持續與產學研界交流，說明政府的政策立場，也傾聽各界心聲，一起克服困難和推動產業發展，讓台灣走得更穩健、更有競爭力。

賴清德提到，「AI新十大建設」涵蓋：第一，算力中心，在國科會團隊努力之下，「國網雲端算力中心」日前已正式啟用，未來也將逐步提升算力；第二，AI資料中心，預計將在南部科學園區正式上路。

第三，推動人才培訓，教育部、經濟部、國發會及國科會等相關部會共同合作，期盼在2040年為台灣培育出50萬AI人才，不僅在學校、社會，政府機關也正進行人工智慧培訓工作，中央和地方的公務人員都要接受行政院人事行政總處所安排的AI應用學習課程，根據不同工作內容、職務與位階接受不同等級的課程，並持續進階。

據了解，此行程規劃共三站，除矽光子外，未來將續赴「量子」與「AI機器人」領域，三大關鍵技術串聯成「AI護國群山」，強化台灣在下一波科技競爭中的戰略優勢。

府方人士也指出，「AI新十大建設」以四項基礎建設為骨幹，包括推動國家級算力中心、完備主權AI資料治理、加速人才培育並導入千億創投資金，以及促進各區域AI均衡發展，帶動產業與公共服務全面智慧化應用。





原文出處：快新聞／啟動AI新十大建設推動之旅 賴總統：2040年培育50萬AI人才

更多民視新聞報導

王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「妳才好意思喔」

黃國昌誑言彈劾賴清德 鍾佳濱大酸「可笑」原因曝光

潘孟安不赴立院專案報告! 張惇涵:菩薩畏因 眾生畏果

