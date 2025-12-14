啟動ESG程式碼：中小企業到全球供應鏈的永續新戰略

ESG，即環境（Environment）、社會（Social）、治理（Governance）。CSR、ESG 經營與永續經營經常被混用，但它們各自描述了永續性的不同面向。(圖片來源/pexels)

企業與員工

我從 LG 集團旗下的公司開始了我的職涯。在過去 17 年中，作為企業的 ESG 負責人，以及顧問機構的永續經營顧問，我與數千名企業從業者進行了溝通與合作。曾有一次，我為某大型企業集團的控股公司及其旗下十餘家子公司診斷並諮詢 ESG 現況，期間接觸了超過 500 位集團內部成員。每當這樣的大型專案結束時，我總會有一種特別的感受——整個集團在 ESG 文化上的共通氛圍，以及每一家子公司的獨特性格與特質，會自然而然在我腦海中浮現。

隨著專案結束，時間逐漸流逝，我對那間企業的記憶也慢慢模糊，營收或股價等數字已難以清晰回想。真正長久留在記憶中的，反而是那些員工對經營層的態度、對公司待遇的感受、同事之間親切合作的氛圍、員工對自己工作的自豪，以及他們曾說過的某句話。還有那些無法具體言喻、卻能明顯感受到的整體緊繃感，以及一位年齡與我父親相仿的警衛，在門口親切迎接訪客的畫面與氛圍。

永續經營工作的特點

永續經營工作的其中一大特點，就是必須與整個組織的各個部門進行廣泛溝通。這是因為這項工作涵蓋經濟、社會與環境等多方面議題。在進行訪談或調研時，也會接觸到許多組織外部的利害關係人，例如供應商、合作夥伴或顧客，這些互動提供了觀察外界如何看待企業的寶貴視角。

由於工作的特性，我需要不斷與各種人交流。過去我曾在製造業、金融業及顧問公司任職，如今身為永續經營與氣候變遷領域的首席顧問，我得以與來自政府機關、地方自治團體、大企業及中小企業等不同組織的客戶與合作夥伴合作，親身接觸多元的人群。當然，也遇過許多在社會上擁有令人羨慕「規格」的人。

我從環境與氣候變遷領域出發，逐步拓展到永續經營這個更廣闊的職業領域，並將其視為志業。這是我人生中的莫大幸運。幸運並非因為認識了許多擁有亮眼「規格」的人或建立了菁英人脈網絡，而是因為我逐漸明白，所謂的「規格」只是人的一個側面，而一個人看不見的部分往往更為重要。我也因此建立起一種信念——道德性與規格，根本是兩回事。

用評判人的方式來評判企業

因此，我會想知道：「這個人平時閱讀哪些書？」「他對社會議題是否關心？」「有沒有思考解決問題的方式？」「是否參與志工或捐款行動？」「他與身邊人的關係如何？」當那些「規格好」的人牽涉倫理爭議時，我內心總會有失落與困惑。曾經對我非常親切的人，若後來被揭發挪用公司資金或涉及性騷擾，總會在我心中留下疙瘩。

最終，真正令人願意長久相處的，是那些具有人品與溫暖心腸的人——在共事時願意傾聽、努力體諒他人；即便有些生疏，仍因誠實與真誠而令人放心信任。與這樣的人互相幫助、扶持，自然能建立穩定而長久的關係。

若將企業比作一個人，這種理解就更具意義。閱讀各大跨國企業的永續經營報告時，我經常看到「Citizenship」（公民意識）這個詞。在法學上，它指的是「存在於法律體系內的個人，同時也是由擁有共同目的的人所組成的一種人格體」。因此，我們需要進一步思考：

「我所屬的這個組織，像是一個怎樣的人？我想了解的那間公司，應該用什麼樣的眼光來看待它？」

了解什麼是友善企業

「友善」企業、「友善」產品、「友善」消費——當看到這些詞語時，許多人可能會心生疑問：「究竟哪一方面是友善呢？」現今社會對所謂「友善」的事物越來越重視，但這個修飾語的真正意義究竟為何？它是否僅指性格良好或品質優秀？閱讀本書的你，或許也曾對這個詞感到困惑。

不妨假設自己是一家企業的員工，或者是一位普通消費者，試著回答以下問題：

「你所屬的公司所生產的產品是『友善』的產品嗎？」

「你有在進行友善消費嗎？」

所謂「友善企業」，究竟是指適合工作的企業，還是能產生良善社會影響力的企業？「友善產品」是指品質優良的產品，還是對環境友善的產品？而「友善消費」呢，是指購買具社會意義的產品，還是僅在適當折扣下以合理價格購買產品即算友善？

若你對這些問題仍感猶豫，不妨先思考企業、產品、消費等概念可能附上的其他標籤，其中一個熟悉且關鍵的詞，便是「永續性」。

關於企業的「永續性」

是時候仔細拆解「永續性」這個詞彙了。之所以很難以企業成員或消費者的身分輕鬆回答前述問題，是因為我們對「永續性」缺乏明確定義。

為了正確認識被「友善」所包裝的「永續性」，我們需要先釐清幾個關鍵概念。第一個是企業社會責任（CSR）。永續供應鏈評價平台 EcoVadis 將 CSR 定義為一套幫助企業對自身、利害關係人及公眾承擔環境與社會責任的制度。CSR 不僅僅指地方公益活動，其涵蓋範圍遠比一般認知來得廣，不能狹隘理解。

第二個概念是 ESG，即環境（Environment）、社會（Social）、治理（Governance）。CSR、ESG 經營與永續經營經常被混用，但它們各自描述了永續性的不同面向。這兩個概念皆源於 1987 年聯合國提出的永續發展定義——在不損害後代子孫滿足自身需求的前提下，滿足當代需求。

換言之，「友善」這個修飾語涵蓋了 CSR、ESG 及永續發展等多重意涵，核心目的在於表達對環境與社會有益的行為。此時，不妨再用以下問題審視自己：

「我是個友善的員工或合作夥伴嗎？」

「我正在進行友善的消費嗎？」

當我們聽到這些問題，又有多少人能夠自信地回答呢？即便無法立即做出判斷，努力仍在持續。近年來，全球不斷掀起對地球永續性的質疑，以及對人類行為的省思與反思。隨著時間推移，關於如何減少對環境與社會的負面影響、如何推動更有益的行動的公共討論，也逐漸深化並延續至今。

內容來源：《啟動ESG程式碼：中小企業到全球供應鏈的永續新戰略》好優文化授權轉載。

(原始連結)





