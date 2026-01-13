啟德機械起重工程再捐車 災情勘查車助竹縣消防守護故里

▲啟德機械董事長胡漢龑(左二)今天捐贈勘災車。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣政府消防局今天於新竹縣政府一樓大廳舉辦消防救災車捐贈啟用典禮，新竹縣長楊文科到場主持致謝，「啟德機械起重工程股份有限公司」董事長胡漢龑先生親自出席，現場亦有新竹縣議員、民意代表、消防同仁到場觀禮。楊縣長非常感謝胡董事長添購車輛贈予消防局第二大隊，讓消防救災工作更添利器，民眾生命財產更有保障。

楊文科致詞時指出，啟德機械起重工程股份有限公司創辦人胡鵬飛在創業時，以吊車協助許多新竹科學園區公司興建廠房，在國內災害現場更能見到啟德機械車輛協助救災，包含去年的花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件等，感謝啟德對於新竹縣的幫助。

胡漢龑在致詞時也肯定楊文科縣長過去7年的付出，在楊縣長支持下，新竹縣消防局將成立第4大隊，胡漢龑當場允諾會再捐贈一輛全新救災車，協助消防局勘災、救援，增添利器。胡漢龑表示，去年在協助花蓮救災的經驗中，他發現四輪傳動車輛在山區、泥濘處更便於行駛，未來捐車也會以四輪傳動車輛為主，讓消防員使用更加便利。

啟德機械起重工程股份有限公司長期關心地方發展，胡漢龑平時樂善好施，曾在107年時捐贈一輛救護車予竹縣消防局「啟德鵬飛號」用以紀念他的爸爸胡鵬飛，藉此將這份孝心轉成善心回饋社會。

此次捐贈則是在胡漢龑得知竹縣消防局第二大隊配置車輛已接近使用年限，為確保第一線勤務順利執行，積極尋求資源進行汰舊換新，在了解需求後，主動表示願意慷慨捐贈一輛全新150萬元四輪傳動災情勘查車予第二大隊使用，此次捐贈省油且性能優良救災車輛之義舉，對於轄區多為山區道路的第二大隊來說，不僅增加同仁執勤的安全及機動性，更可強化面對崎嶇地形的應對能力及救災能力。

新竹縣政府消防局局長陳中振也致謝「啟德機械起重工程股份有限公司」的愛心捐贈，並表示第二大隊有這輛救災車的加入，對強化消防的救災能力助益良多，此車加入後將作為支援災害搶救、山難搜索、載運人力物資、後勤補給及災情勘查等任務之重要交通工具。