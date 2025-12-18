啟用智慧循環經濟系統 虎科大實踐永續行動

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）虎尾科技大學引進ECOCO智慧循環經濟系統，試營運2週回收1000個寶特瓶，未來將擴大其他校區。

雲林縣府今天在虎尾科技大學舉辦「永續行動大學－綠領人才ft.永續實踐x博雅通識」博覽會，現場發表低碳、永續、循環及綠領人才培育跨域合作成果，雲林縣長張麗善和虎尾科技大學校長張信良等人到場。

張麗善表示，此次成果展體現政府、學校與地方攜手推動永續的共同成果，也展現雲林在低碳轉型、循環經濟與青年培育上的實質進展。縣府將持續強化永續治理架構、協力機制與專業能力，提升雲林縣面對氣候變遷的整體韌性，打造雲林成為台灣永續發展的領航示範。

虎尾科技大學永續發展暨社會責任處成立數年，今年安排學生協助花卉溫室完成碳盤查與升級，在學校端，由校內師生團隊共同投入碳盤查、感測應用與資料分析教學，培訓59名學生完成碳盤查專業訓練，具備溫室氣體盤查與實務操作能力，其中22名師生進一步通過ISO 14064-1溫室氣體盤查國際證照。

虎科大永續處指出，ECOCO智慧循環經濟系統、廢電池以物易物回收站等，其中ECOCO試營運2週回收1000個寶特瓶，透過自動辨識與回收功能，促進資源回收便利性與效益，成為產學攜手實踐永續行動的示範案例。未來將擴大到其他校區，並增加更多回收項目，強化永續治理。

永續發展暨社會責任處執行長林正敏與妻子王淑娥利用蓪樹和樹皮等資材製成永生花，落實永續綠生活。

雲林縣府也與位於台北的實踐大學合作，將農業剩餘資材導入服裝創新設計，推動再生利用與循環經濟，讓環保也可以很時尚，以漁業剩餘資材牡蠣殼與回收寶特瓶製成海毛紗，並透過競賽決選出精心設計製成的永續服飾套裝。（編輯：李淑華）1141218