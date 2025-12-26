啟用近半世紀！中鋼宣布壹號高爐最遲2029年Q1除役

中鋼董事會通過壹號高爐最遲將在2029年第1季除役，以達成最佳經濟效益。



中鋼公司今（26）日召開董事會，會中通過民國66年、由時任總經理趙耀東點火啟用的壹號高爐，最遲將在2029年第1季除役，以達成最佳經濟效益。

據了解，中鋼「壹號高爐」在民國66年（1977年）啟用；大約運轉15年大修一次，每次大修費用約60億至70億元；但考量目前市況，即便壹號高爐大修後持續運轉，也未必符合當下經濟效益，故而決定讓其除役。

中鋼高層表示，至於之前曾討論若高爐除役後，考慮轉為電爐。但因市況未定，目前尚未有定論，待日後市況明朗後再進一步討論。

中鋼今天表示，今天下午召開第19屆董事會第4次會議，通過產能最適化暨壹號高爐除役案；經審慎評估全球鋼鐵產能、未來市場需求及生產操作效益，規劃產能最適化方案，最遲將於2029年第1季除役壹號高爐，以達成資源集中運轉，最大化獲利與價值、最小化成本，提升企業永續經營競爭力。

今天董事會也通過廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫核議案，為穩定供應高爐所需之焦炭，維持高爐產能及確保生產順暢，通過投資新台幣15.6億元，進行廠內運輸處新建焦炭產用調控流程計畫，計畫期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止，為期3年。

民國66年時任中鋼總經理趙耀東主持一號高爐點火典禮。截至中鋼40周年特刊

