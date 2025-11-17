啟用1年就出狀況！鹽琉線大福航運暫停 僅剩聯營處每日1班
屏東縣新園海洋航運園區去年8月風光啟用，還由副總統蕭美琴剪綵，由大福航運及聯營處服務載運旅客往返新園鄉鹽埔港與小琉球大福港，但大福航運日前公告，自明（18）日起，暫時停止航運並做內部重整規畫。18日起，鹽琉線僅剩聯營處每天一班航運服務。
大福航運日前向交通部航港局申請自114年11月18日起至115年2月18日止停航，並在11月13日獲航港局同意備查。屏東縣政府交通旅遊處表示，在11日已掌握狀況，並持續跟大福航運公司及南航中心溝通，希望還是能以服務旅客為主。
交旅處表示，其實縣府所管轄的權責只是在新園海洋航運園區的碼頭，亦即硬體維護，有關航線、航班的部分，是屬航港局所監管，大福航運今年6月提出減班時，縣府曾向港港局提出建議，不能航運公司一提減班或暫停，航港局就都同意，而是應該要能去了解並輔導，縣府原本租給大福3個泊位席次，大福若無法再重新營運，將收回所有泊位，好方便其他有意營運的公司申請泊位與航線，以服務旅客。
據海巡署統計，10月份東琉線載客人次約28萬4254人次，鹽琉線載客人次約1萬5151人次，鹽琉線幾乎是東琉線的1／20。交旅處分析原因，很多遊客安排小琉球行程時會順道將東港景點、美食納入行程，因此搭乘東琉線已變「旅遊慣性」。
交旅處指出，目前東琉線共有聯營處、泰富航運、藍白航運、琉興公船等4家公私立船班航行，聯營處、泰富航運、藍白航運都停靠小琉球最熱鬧的白沙港，琉興公船則停靠大福港，而鹽琉線僅有聯營處、大福琉球2家航行，分別停靠白沙港及大福港，因此鹽琉線的彈性及便利性仍不如東港方便，使遊客選擇仍以東琉線為主。
交旅處表示，為強化新園海洋航運園區行銷，縣府今年分別在3、6、9、12月舉辦「2025鹽琉開趴」系列活動，推出園區吉祥物「園仔」，盼外界更認識鹽琉線，另該新園航運園區除有船運服務中心外，亦規畫了旅客服務中心、海洋廣場、停車場、戶外景觀廁所和觀海平台等設施，1樓便利商店、3樓景觀餐廳也持續優化營運中，2樓多功能空間也將持續規畫手作課程及相關活動，提供旅客與當地居民多元的休憩選擇。
新園航運中心工作人員表示，新園鹽埔碼頭的生活機能不足，幾乎所有的吃喝景點都在東琉碼頭那一側，小琉球靠端方面，大福港同樣生活機能不如白砂港，旅客還是習慣從東琉碼頭上船，鹽埔碼頭除了假日人較多之外，平日真是門可羅雀。
小琉球年登島數達百萬以上，屏東縣往返本島與小琉球，有東港東琉碼頭到小琉球白沙港的東琉線，及新園鹽埔港的新園航運中心到小琉球大福港的鹽琉線。鹽琉線目前計有2條航線，分別是大福航運與聯營處。
其他人也在看
內部重整 大福航運18日起"鹽琉線"暫停行駛
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東小琉球是國旅的熱門景點，除了大家熟知的東琉線可以搭船之外，還有一條鹽琉線也能到。不過，鹽琉線最主要的交通船公司大福航運，日前向航港局申請，從18日起暫時停航。民視 ・ 2 小時前
英國Ellerman City Liners收購挪威Viasea Shipping
據英國航運相關網站引述，英國航運公司EllermanCityLiners（隸屬GBGlobal）近日完成對挪威ColliCareHoldingAS旗下ViaseaShipping的收購，進一步鞏固其在歐洲近洋航運市場地位，並強化對永續物流解決方案的承諾。Viasea成立於二○一六年，迅速在北歐近洋航運市場嶄露頭角，提供英國、挪威、荷蘭、波蘭及立陶宛間定期航線服務。公司在莫斯、鹿特丹、格丁尼亞、克萊佩達及英明翰等主要物流樞紐設有辦公室，以可靠、高客戶導向營運及提供較陸路運輸更環保替代方案而知名。GBGlobal創辦人暨董事總經理IainLiddell坦言，此次收購不僅是擴張，更是重新定義未來近洋航運。結合Eller-man在英國專業經驗與Viasea靈活且永續近洋營運，他們 ...台灣新生報 ・ 1 天前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 7 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中職》日媒熱議台灣主砲林安可挑戰日職 日本球迷憂心
統一獅主砲林安可申請旅外，統一球團今天公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，消息傳到日本媒體引發熱議，Sportsnavi更下標「通算112轟 台灣主砲加入西武嗎」列入編輯精選的新聞，上百名日本球迷熱議中。日本媒體「full-count」報導西武獅取得台灣主砲林安可的合約交涉權的新聞，其中底下最自由時報 ・ 2 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 8 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 9 小時前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 7 小時前
男子獨居山洞逾20年！他拒絕現代生活「無電無網」 靠訪客接濟與雨水生存
畫面中可見，山洞內堆滿了他從村莊購得的日常用品，以及許多用於儲水的瓶罐，但完全沒有水電與網路設施，整體環境簡陋。根據《INews Jatim》報導，這起事件因一段TikTok帳號@doraemonjowo05上傳的影片曝光而受到關注。影片拍攝者表示，他們攀登將近兩小時山路，才抵達蘇達爾...CTWANT ・ 23 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前