啟用1年就出狀況！鹽琉線大福航運暫停 僅剩聯營處每日1班

新園海洋航運園區去年8月風光啟用，但主要運輸的大福航運從今年11月18日到明年2月18日停航，18日起鹽琉線僅剩聯營處每天一班航運服務。（羅琦文攝）

屏東縣新園海洋航運園區去年8月風光啟用，還由副總統蕭美琴剪綵，由大福航運及聯營處服務載運旅客往返新園鄉鹽埔港與小琉球大福港，但大福航運日前公告，自明（18）日起，暫時停止航運並做內部重整規畫。18日起，鹽琉線僅剩聯營處每天一班航運服務。

大福航運日前向交通部航港局申請自114年11月18日起至115年2月18日止停航，並在11月13日獲航港局同意備查。屏東縣政府交通旅遊處表示，在11日已掌握狀況，並持續跟大福航運公司及南航中心溝通，希望還是能以服務旅客為主。

大福航運貼出公告，暫時停止鹽琉線航運。（羅琦文攝）

大福航運從今年11月18日到明年2月18日停航。18日起，鹽琉線僅剩聯營處每天一班航運服務。（羅琦文攝）

新園海洋航運園區去年8月風光啟用，候船室非常美麗，但平日門可羅雀。（羅琦文攝）

屏東縣新園海洋航運園區去年8月風光啟用，還由副總統蕭美琴（中）剪綵，但大福航運日前公告，自18日起，暫時停止航運並做內部重整規畫。（本報資料畫面／羅琦文屏東傳真）

交旅處表示，其實縣府所管轄的權責只是在新園海洋航運園區的碼頭，亦即硬體維護，有關航線、航班的部分，是屬航港局所監管，大福航運今年6月提出減班時，縣府曾向港港局提出建議，不能航運公司一提減班或暫停，航港局就都同意，而是應該要能去了解並輔導，縣府原本租給大福3個泊位席次，大福若無法再重新營運，將收回所有泊位，好方便其他有意營運的公司申請泊位與航線，以服務旅客。

據海巡署統計，10月份東琉線載客人次約28萬4254人次，鹽琉線載客人次約1萬5151人次，鹽琉線幾乎是東琉線的1／20。交旅處分析原因，很多遊客安排小琉球行程時會順道將東港景點、美食納入行程，因此搭乘東琉線已變「旅遊慣性」。

交旅處指出，目前東琉線共有聯營處、泰富航運、藍白航運、琉興公船等4家公私立船班航行，聯營處、泰富航運、藍白航運都停靠小琉球最熱鬧的白沙港，琉興公船則停靠大福港，而鹽琉線僅有聯營處、大福琉球2家航行，分別停靠白沙港及大福港，因此鹽琉線的彈性及便利性仍不如東港方便，使遊客選擇仍以東琉線為主。

交旅處表示，為強化新園海洋航運園區行銷，縣府今年分別在3、6、9、12月舉辦「2025鹽琉開趴」系列活動，推出園區吉祥物「園仔」，盼外界更認識鹽琉線，另該新園航運園區除有船運服務中心外，亦規畫了旅客服務中心、海洋廣場、停車場、戶外景觀廁所和觀海平台等設施，1樓便利商店、3樓景觀餐廳也持續優化營運中，2樓多功能空間也將持續規畫手作課程及相關活動，提供旅客與當地居民多元的休憩選擇。

新園航運中心工作人員表示，新園鹽埔碼頭的生活機能不足，幾乎所有的吃喝景點都在東琉碼頭那一側，小琉球靠端方面，大福港同樣生活機能不如白砂港，旅客還是習慣從東琉碼頭上船，鹽埔碼頭除了假日人較多之外，平日真是門可羅雀。

小琉球年登島數達百萬以上，屏東縣往返本島與小琉球，有東港東琉碼頭到小琉球白沙港的東琉線，及新園鹽埔港的新園航運中心到小琉球大福港的鹽琉線。鹽琉線目前計有2條航線，分別是大福航運與聯營處。

