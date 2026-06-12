啟用23年！桃園機場「航廈電車」7／1停駛 旅客改搭2交通工具

【緯來新聞網】為了配合桃園機場第三航廈相關工程，桃園機場公司今（12日）宣布，自7月1日起停止營運連接第一、第二航廈的「航廈電車」（Skytrain），提醒近期有出國計畫的旅客留意，以免影響行程安排。

桃園機場航廈電車宣布停止營運。（圖／翻攝自桃園機場官網）

桃機公司今天在臉書粉專「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」提醒，若有出國計畫的旅客要注意，出發前先看一下動線，因為桃園機場配合第三航廈串接工程，預計從7月1日起停止營運原本的「航廈電車」，未來旅客如果需要在第一、第二航廈之間往返，須改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士。



據了解，桃園機場第一、第二航廈間的電車從2003年1月啟用，到現在已有23年歷史。桃機公司強調，在此處寫下終章，是為了開啟更美好的篇章。

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桃園機場公告。（圖／翻攝自桃園國際機場 Taoyuan International Airport臉書）

消息曝光後，引發一番討論，不少網友抱怨，「機捷和巴士應該管制區內都沒辦法搭吧，以後轉機會不會很麻煩」、「應該要為轉機客提供臨時便捷措施」、「」、「太瞎了吧，根本擾民，半夜很麻煩，巡迴巴士班次超少，司機態度還很差…」、「要不要聽聽看是在說什麼」。



有人好奇，辦理出境後就沒辦法第一第二航廈間移動了嗎？對此專業網友解答，裡面是聯通的，兩邊用走的也會到，還沒出關可以互相移動，出關後就無法，「出境後就是串通的，是繞成一個圓圈，走一圈大概30分鐘」。

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