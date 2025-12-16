啟用3年廣場破損逾4百處 北藝中心：地坪材質易受天候影響

民進黨台北市議員陳賢蔚指出，「總共辦了高達85場的活動，而這3年的期間有進行了59次的維護管理，平均大概20天就要進行一次，大大小小的補丁或者是坑洞總共超過400處。」

北藝中心行銷部經理黃文瀚說明，「戶外地坪的這個材質容易受天候的影響，接下來會嘗試找出可以適應台灣這個氣候的材質，然後重新來做施工上面的規劃，戶外的管理要點我們會重新回去再做一次的檢討。」

北市文化局指出，目前沒有直接證據證明是因為舉辦活動而造成地面損壞，後續會督促北藝中心確實執行場地管理SOP，並提出相關地面鋪面改善計畫。