啟發學子同理心 慈大附小透過體驗支持多元共融
為響應國際身心障礙者日，並落實生命教育，慈大附中國小部於12月2日至12月4日辦理「愛‧從體驗開始」特教宣導與身心障礙體驗活動，透過12 月 2 日的特教宣導課程，帶領學生認識 CRPD《身心障礙者權利公約》，理解「尊重自主、不歧視、充分融入社會、機會均等及無障礙」等核心精神，建立正確的人權觀念，學習用同等的眼光看待身邊的每一個人。12 月 4 日的身障體驗活動則以分齡設計多個情境站，一至六年級學生透過模擬視覺、聽語及肢體障礙者的日常處境，親身感受他們在生活中所面臨的限制與挑戰。學校期盼透過具體的「換位思考」，讓學生從「理解」走向「行動」，每一站也搭配不同靜思語，鼓勵孩子要懂得珍惜自身健康，培養同理心，主動關懷與協助他人，營造充滿愛、尊重與接納的友善校園環境。
身障體驗活動在《地球的孩子》歌聲中展開，慈大附中廖逸貞校長指出：「地球上任何孩子都擁有平等的權利，每個學生透過體驗活動去感受與同理，在生活中面對身障朋友，會更懂得如何去幫助他們。」輔導室蘇秋碧主任也期勉孩子在體驗過程中，能做到「三要：要有禮、要用心、要包容」及「三不要：不亂跑、不嘻鬧、不嘲笑」的精神，用心用愛去感受身障者的不便 。
低年級：黑暗中的信任與勇氣
低年級體驗活動主要為視障體驗，一年級學生戴上眼罩進行「長路漫漫」及「海底撈月」體驗，在黑暗中僅能依靠聽覺與同伴的引導前行，並嘗試用湯匙舀取物品 。許多孩子表示：看不見的時候很害怕，感覺像快跌倒，沒有安全感，所以覺得看不見的人很辛苦，體會到看得見是幸福的事 。
二年級的「難行能行」與「智慧之眼」關卡，則模擬視障者上下樓梯與辨識物品的困難，學生們在小心翼翼的步伐中，學習成為視障者可靠的眼睛。二年級邱同學生感受深刻：「我覺得在下樓第一階那個時候很害怕，可是當同學扶著我，告訴我『上樓梯』、『轉彎』、『下樓梯』幫我時，我覺得很安心。我也學到如何幫助眼睛看不見的同學，要用清楚的指令，沒有聲音，會讓他很害怕，有聲音可以讓他安心。」
中年級：無聲世界的焦急與溝通
三、四年級學生透過「口吐蓮花」、「看唇說話」以及「手能生橋」、「比手畫腳」等關卡體驗聽語障朋友有口難言的辛苦。孩子們發現當無法使用語言，僅能靠肢體或唇語傳達訊息時，溝通變得異常困難。有學生在「看唇說話」關卡中，因為同伴猜不出自己的意思而感到心急，深刻體會到聽語障朋友在日常交流中可能遭遇的挫折，也因此更懂得尊重並耐心對待溝通有障礙的人士 。四年級林同學分享：「今天體驗感覺自己像失語症的人，不能說話，想講講不出來，覺得很困難也很難過，下次遇到這樣的朋友我可以用寫字跟他們溝通，也會更有耐心等待。」
高年級：手足受限的挑戰與毅力
五、六年級則進行難度較高的肢體障礙體驗 。五年級學生「單手串珠」與「口足畫家」，嘗試失去雙手輔助，僅用單手完成串珠動作，或用口足代替手寫字。學生們紛紛表示：「原來只用一隻手穿珠子這麼難！」「用嘴巴和腳寫字，字都寫得歪七扭八。」魏同學分享：「今天的體驗讓自己深刻感受到失去一隻手或沒有手的人是如何不方便，如果是我，我一定會很難過和失望，感恩爸爸媽媽媽和老天爺給我健康的身體和手臂。」
六年級學生進行「陸上行舟」輪椅體驗及「心靈環保」活動 。學生坐上輪椅，模擬肢體障礙者行動的處境。推動輪椅轉彎、倒退甚至通過障礙物，都需要極大的力氣與技巧。這項體驗讓即將畢業的六年級學生深刻理解無障礙環境的重要性。
張同學分享：「過程中不但要學習如何輪椅順利前進，更重要的是要克服他人異樣的眼光，所以我們要放寬心胸，當看到別人有困難時要幫助他們，用感恩、尊重來愛每個人。」
打造共融校園，從同理與尊重開始
慈大附中國小部長期以生命教育、人文教育為核心，透過多元體驗課程讓孩子在生活中實踐「感恩、尊重、愛」。此次活動除全校師長參與外，也動員24位家長志工協助引導及維護學生安全 ，親師合作共同為孩子上了一堂最寶貴的生命教育課。透過「愛‧從體驗開始」，希望在孩子心中種下善的種子，讓他們了解生命的意義與價值，學會知福、惜福、再造福，成為手心向下、溫暖社會的人。
撰文／蘇秋碧；攝影／慈大附小教師團隊
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 88
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 78
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 223
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 99
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 164
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 336
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 494
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 70
傳陳水扁斜槓開節目！任鏡電視政論主持人 台中監獄回應了
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導保外就醫中的前總統陳水扁，傳出明年將與鏡電視合作，將斜槓電視主持人開設節目。消息傳出後，引起外界質疑，認為陳水扁多...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 419
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 80
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 22 小時前 ・ 4
賴瑞隆8歲兒涉霸凌！他預言當選後果酸爆了
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆宣布投入2026高雄市長初選，本想藉著在社群平台發布的暖心影片拉抬支持度，然而，影片上架不到一日，竟爆出賴瑞隆8歲兒子在校霸凌同學，且疑似涉及至少3名受害者，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 347