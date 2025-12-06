啟發學子同理心 慈大附小透過體驗支持多元共融

透過特教宣導讓孩子知道《身心障礙著權利公約》中所強調的八大原則。

為響應國際身心障礙者日，並落實生命教育，慈大附中國小部於12月2日至12月4日辦理「愛‧從體驗開始」特教宣導與身心障礙體驗活動，透過12 月 2 日的特教宣導課程，帶領學生認識 CRPD《身心障礙者權利公約》，理解「尊重自主、不歧視、充分融入社會、機會均等及無障礙」等核心精神，建立正確的人權觀念，學習用同等的眼光看待身邊的每一個人。12 月 4 日的身障體驗活動則以分齡設計多個情境站，一至六年級學生透過模擬視覺、聽語及肢體障礙者的日常處境，親身感受他們在生活中所面臨的限制與挑戰。學校期盼透過具體的「換位思考」，讓學生從「理解」走向「行動」，每一站也搭配不同靜思語，鼓勵孩子要懂得珍惜自身健康，培養同理心，主動關懷與協助他人，營造充滿愛、尊重與接納的友善校園環境。

廖逸貞校長期勉：每個人都擁有平等的權利，希望透過體驗，懂得尊重與幫助需要幫助的人

身障體驗活動在《地球的孩子》歌聲中展開，慈大附中廖逸貞校長指出：「地球上任何孩子都擁有平等的權利，每個學生透過體驗活動去感受與同理，在生活中面對身障朋友，會更懂得如何去幫助他們。」輔導室蘇秋碧主任也期勉孩子在體驗過程中，能做到「三要：要有禮、要用心、要包容」及「三不要：不亂跑、不嘻鬧、不嘲笑」的精神，用心用愛去感受身障者的不便 。

低年級：黑暗中的信任與勇氣

低年級體驗活動主要為視障體驗，一年級學生戴上眼罩進行「長路漫漫」及「海底撈月」體驗，在黑暗中僅能依靠聽覺與同伴的引導前行，並嘗試用湯匙舀取物品 。許多孩子表示：看不見的時候很害怕，感覺像快跌倒，沒有安全感，所以覺得看不見的人很辛苦，體會到看得見是幸福的事 。

一年級海底撈月：明眼的小朋友認真的引導看不見的孩子，將珠子撈到另一碗中。

二年級的「難行能行」與「智慧之眼」關卡，則模擬視障者上下樓梯與辨識物品的困難，學生們在小心翼翼的步伐中，學習成為視障者可靠的眼睛。二年級邱同學生感受深刻：「我覺得在下樓第一階那個時候很害怕，可是當同學扶著我，告訴我『上樓梯』、『轉彎』、『下樓梯』幫我時，我覺得很安心。我也學到如何幫助眼睛看不見的同學，要用清楚的指令，沒有聲音，會讓他很害怕，有聲音可以讓他安心。」

二年級難行能行：小朋友細心的提醒看不見的同學要下階梯囉，要小心！

中年級：無聲世界的焦急與溝通

三、四年級學生透過「口吐蓮花」、「看唇說話」以及「手能生橋」、「比手畫腳」等關卡體驗聽語障朋友有口難言的辛苦。孩子們發現當無法使用語言，僅能靠肢體或唇語傳達訊息時，溝通變得異常困難。有學生在「看唇說話」關卡中，因為同伴猜不出自己的意思而感到心急，深刻體會到聽語障朋友在日常交流中可能遭遇的挫折，也因此更懂得尊重並耐心對待溝通有障礙的人士 。四年級林同學分享：「今天體驗感覺自己像失語症的人，不能說話，想講講不出來，覺得很困難也很難過，下次遇到這樣的朋友我可以用寫字跟他們溝通，也會更有耐心等待。」

四年級比手畫腳：深刻體會到聽語障朋友在日常交流中可能遭遇的挫折。

高年級：手足受限的挑戰與毅力

五、六年級則進行難度較高的肢體障礙體驗 。五年級學生「單手串珠」與「口足畫家」，嘗試失去雙手輔助，僅用單手完成串珠動作，或用口足代替手寫字。學生們紛紛表示：「原來只用一隻手穿珠子這麼難！」「用嘴巴和腳寫字，字都寫得歪七扭八。」魏同學分享：「今天的體驗讓自己深刻感受到失去一隻手或沒有手的人是如何不方便，如果是我，我一定會很難過和失望，感恩爸爸媽媽媽和老天爺給我健康的身體和手臂。」

五年級口足畫家：體驗失去雙手只能用嘴巴及用腳寫字的辛苦與不容易。

六年級學生進行「陸上行舟」輪椅體驗及「心靈環保」活動 。學生坐上輪椅，模擬肢體障礙者行動的處境。推動輪椅轉彎、倒退甚至通過障礙物，都需要極大的力氣與技巧。這項體驗讓即將畢業的六年級學生深刻理解無障礙環境的重要性。

五年級單手串珠：體驗僅有一隻手的人，生活是多麼辛苦！

張同學分享：「過程中不但要學習如何輪椅順利前進，更重要的是要克服他人異樣的眼光，所以我們要放寬心胸，當看到別人有困難時要幫助他們，用感恩、尊重來愛每個人。」

六年級陸上行舟：學生坐上輪椅，前進、轉彎通過障礙物、撿拾東西，都需要極大的力氣

打造共融校園，從同理與尊重開始

慈大附中國小部長期以生命教育、人文教育為核心，透過多元體驗課程讓孩子在生活中實踐「感恩、尊重、愛」。此次活動除全校師長參與外，也動員24位家長志工協助引導及維護學生安全 ，親師合作共同為孩子上了一堂最寶貴的生命教育課。透過「愛‧從體驗開始」，希望在孩子心中種下善的種子，讓他們了解生命的意義與價值，學會知福、惜福、再造福，成為手心向下、溫暖社會的人。

家長志工協助引導及維護學生安全 ，親師合作共同為孩子上了一堂最寶貴的生命教育課

撰文／蘇秋碧；攝影／慈大附小教師團隊