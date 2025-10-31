啟發心智 賦能未來 第六屆台灣科學節11/8起跑

2025第六屆台灣科學節將從11月8日開始的2個周末盛大展開，教育部於今天(31日)舉辦起跑記者會。教育部次長劉國偉表示，台灣雖然是科技島，但一般民眾對科普知識還有很多可以加強，他鼓勵所有人一起參與科學節活動，讓學習可以更多元、有趣。

今年的台灣科學節以「啟發心智 賦能未來」為主題，透過跨領域的創新展演，鼓勵全民藉由探索科學培養面對未知挑戰的勇氣、充實個人的思辨力與創造力，以因應多變的世界。

教育部次長劉國偉表示，台灣雖為科技島，但一般民眾對於科學還是有些隔閡，科普知識還可以再加強。而這次科學節用各種有趣方式將許多科學知識呈現給大家，他希望所有年齡層的民眾都可以來參加。劉國偉：『(原音)我們希望藉由科普計畫、科學節引導更多的...不要說年輕人，阿公、阿嬤也好、在校學生也好，都希望你進來這個領域體驗一下。比如說我們以後6G是甚麼，跟我們太空中心就很有關係。』

今年科學節將在11月8日、9日以及15、16日2個周末盛大展開，場館結合了台灣從北到南五大科學館，包括基隆國立海洋博物館、台北的台灣科教館、台中的國立自然科學博物館、高雄的國立科學工藝博物館以及屏東的國立海洋生物博物館，還有像是國家太空中心、陽明海洋文化藝術館、農業部生物多樣性研究所、金屬工業研究發展中心等25個科普基地攜手合作，共有超過1,700場次的活動，包括論壇與研討會、戲劇、科學演示、展覽與影展、科學競賽和工作坊、科學市集和其他相關科普活動，教育部邀請全民一起參與科學盛宴。更多活動訊息請上網站查詢。(編輯：許嘉芫)