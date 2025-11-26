啟程吧，老師！送別閻振瀛教授

閻振瀛老師1987年在寧波西街為美玲和我證婚，2025年我在這裡講幾句話，給老師送行。

我們都知道閻振瀛有多重身分。他的教授身分，1977年我才有機會在英文系開始受他親炙至今。因為閻老師的關愛，1980年代初，我在愛荷華大學讀書，他寄給我一件灰白色的獵裝，直到我發胖穿不下，才捨棄。又因為他有系主任身分，1985年他聘我回文化大學當專任講師（當時臺灣尚未有教授治校制度）。這是我走上學術生涯的重要拐點。

1996年夏季我完成博士學位，回來臺灣時，閻老師已經卸下成功大學文學院院長的職務，臺灣已經實行了教授治校制度，他已經無法再「罩我」了。我必須開始獨立奮鬥了。2011年在《成大文學家國際學術研討會》，我發表了2萬4千字論文，探討他各階段詩作的內容和形式。

閻老師秉性憨厚。從小，他母親也常覺得這個孩子傻傻鈍鈍的。對此，他給了一個深刻的譬喻：「有的人像菜刀一樣，很鋒利，但砍大樹，卻需要厚厚鈍鈍的斧頭。」

閻老師也是一個很容易滿足的人。1986年的一個冬天，我到天母和獨居的閻老師一起晚餐，他捧起一碗熱湯，直說：「天冷喝碗熱湯真幸福。」2015年他以「九大山人」署名贈我墨寶：「若要不為五斗米折腰，就要先有五斗米；故君子憂道，也憂貧。」可知，在追求理想的過程中，閻振瀛老師是講求生活平衡，走中庸之道的人。

閻老師的個性也不太適合官場的鑽營。他不與人爭，和而不群。他常說：「主任、教務長等官位是人家給的，但學位、教授是屬於自己的。」2004年美玲和我到天成飯店11樓（「臺北文學藝術實驗室」）去看他，他送我們一幅字：「占了人事上的便宜，也必吃天道上的虧。瑞山、美玲有道雅屬」。

我問老師：「為何寫『有道』？」他回說：「字畫不送『無道』之人。」這幅字，意在「戒貪」與「守道」。

閻老師曾寫詩自稱〈我是一尾幸福的魚〉，摘錄此詩幾句如下：

我是一尾幸福的魚

破網而出；

.......

沒有方向、沒有目的

什麼都沒有；我只是盡情又盡性地

游、游、游......

現在，我希望老師這尾幸福的魚盡情又盡性地游向太虛......但要小心，不要被銀河系的黑洞吞噬，再回來這人間天堂與大家分享，宇宙生成的祕密。

啟程吧，老師！