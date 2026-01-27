啟程回中國！貓熊「曉曉、蕾蕾」離開上野動物園 日本民眾聚集送行

上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今午後正式離開園區，預計今晚啟程飛回中國。（翻攝自上野動物園Ｘ）

日本東京上野動物園的雙胞胎貓熊「曉曉」與「蕾蕾」今（27日）午後正式離開園區，並預計於晚間啟程飛往中國。這是自1972年貓熊為紀念日中邦交正常化首度旅日以來，日本國內首次面臨完全沒有貓熊的情況。

根據《NHK》報導，這對剛滿4歲的雙胞胎貓熊已於25日結束最後的公開展示，載運2隻貓熊的卡車今下午1點半左右緩緩駛離動物園。早在上午9點半開園前，動物園門口便已聚集了大批粉絲，只為送這對雙胞胎最後一程。

1名30多歲的男性受訪時表示，雖然無法親眼見到車內的貓熊，但仍希望能到場送行；他感傷地說，2隻貓熊離開後，心裡彷彿缺了一塊，感覺空蕩蕩的，真心盼望牠們未來無論何時都能再回到上野。

根據動物園方說明，2隻貓熊雖然順利進入運輸箱，但情緒顯得較為興奮，為了確保運送安全，園方在施打鎮靜劑讓牠們情緒平穩後，才將其移至卡車上。2隻貓熊將於今晚從成田機場搭乘專機飛往中國四川省，預計明天上午抵達接收單位「中國大熊貓保護研究中心」。抵達後，牠們將先接受檢疫，待確認身體狀況及對環境的適應情形後，才會在當地對外公開亮相。

隨著「曉曉」與「蕾蕾」的離去，這也是自1972年以來，日本國內首度出現貓熊完全不在的空窗期。對此，上野動物園園長福田豐表示「還有未完成的任務」，他認為貓熊是充滿神祕魅力的生物，雖然無法繼續在國內飼養有其不得已的苦衷，但園方仍覺得還有許多工作尚未完成，若未來有機會，希望能再次飼養貓熊。

日本內閣官房副長官佐藤在記者會上則強調「期待交流持續」，他指出貓熊長期以來深受日本國民喜愛，這次歸還的2隻貓熊也承載了許多人的情感，希望能在貓熊的牽線下，持續改善日中兩國國民的感情，並期盼這樣的交流能夠延續下去，同時也祝福2隻貓熊回到中國後能健康生活。

