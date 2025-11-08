啟程赴德 蔡英文：一棒接一棒 表達台灣守護民主自由決心
前總統蔡英文今天(8日)晚間啟程前往德國，出席「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)。蔡英文晚間透過臉書強調「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。」
蔡英文表示，在賴清德總統的指派下，副總統蕭美琴已結束歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。而她也即將前往德國，出席「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)發表演說，她期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。
蔡英文並指出，如同賴總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。
