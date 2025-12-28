啟程赴雙城論壇！遭疑向習近平遞「投名狀」 蔣萬安回應了

即時中心／林耿郁報導



台北市長蔣萬安，稍早從松山機場搭機前往上海參加雙城論壇。對於昨（27）晚的地震，他表示39起輕微損傷，最晚今（28）天都能處理完畢；至於遭質疑是向習近平遞交「投名狀」，蔣萬安回應一切經陸委會同意，這種指控「相信中央都不同意」！

啟程出發！台北市長蔣萬安稍早搭機前往中國上海。在出發前接受記者訪問時，首先提及昨晚的地震災情。

他強調北市府第一時間啟動應變機制、災害中心三級開設；共計收到停、漏水等39起輕微案件，所有案件最晚今（28）天白天就可處理完成。

至於遭台灣國質疑「向習近平遞投名狀」的說法，蔣萬安回應，雙城論壇已經進入第16年，雙方聚焦市政議題；且北市依規定、程序向中央申請，獲陸委會核准、並「樂觀其成」；因此台灣國的抹紅說法，「相信中央政府都不會同意」。

至於關於中國軍機擾台、小紅書打詐等，蔣萬安回應，自己立場始終如一、「該反映的都會反映」，謝謝大家。

