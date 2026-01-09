啟賦奶粉2批號預防下架 台灣雀巢：原料端風險控管

國際食品大廠雀巢（Nestlé）奶粉傳出品質疑慮，多國召回。台灣雀巢今天（9日）透過文字強調，預防性回收是為原料端風險控管，因發現原物料疑似可能受仙人掌桿菌污染，因無法排除疑慮，啟動預防性自主下架，並非於產品中有問題。

根據雀巢各國官網聲明，在例行監測時於生產線部分區域檢出仙人掌桿菌（Bacillus cereus），追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油（Arachidonic acid oil）遭到污染。目前歐洲至少12國採取召回行動。

衛生福利部食品藥物管理署8日表示，接獲該公司自主通報，經與總公司聯繫後，發現去年進口的2批號產品，無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，基於對消費者健康安全的重視，啟動預防性自主下架。

根據食藥署提供資訊，台灣雀巢預防性自主下架產品分別為「啟賦幼兒成長專用配方（產品批號51690017C1）」、「啟賦幼童成長專用配方（產品批號51680017C2）」，總共8萬3496罐。

台灣雀巢今天強調，雀巢在海外各國及台灣進行預防性回收幼兒奶粉產品，原因為原料端風險控管，因發現原物料疑似可能受仙人掌桿菌污染，這是一個嚴謹且負責任的決定。因無法排除疑慮，基於對消費者健康安全之高度重視，雀巢決定啟動預防性自主下架，並非於產品中有問題。

食藥署提醒，食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。