啟雲科技推出Picbot Beauty AI美妝智慧販賣機! 來Meet Taipei體驗

啟雲科技「Picbot Beauty AI美妝智慧販賣機」 圖：啟雲科技提供

[Newtalk新聞] 啟雲科技（Speed 3D Inc.）將於2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華正式展示全球首創的「Picbot Beauty AI美妝智慧販賣機」，結合 AI 科技互動體驗與實體零售，為消費者帶來即時、個人化、娛樂化的購物新模式，也為品牌開創更多與顧客連結的可能。

「Picbot Beauty」融合 AI 臉部辨識與生成式影像技術，讓民眾只需拍一張照片，就能即時虛擬試妝、變換髮色、配戴美瞳片，甚至模擬整體造型風格，機台也可針對個人特徵作 AI 推薦產品。此次啟雲科技特別邀請望隼集團旗下CHOOSE 眼選美瞳、Solone、三友藥妝及 PopDaily 協作請來花王莉婕共同參與，民眾只要前往指定粉絲專頁參與相關活動或現場完成任務，即有機會獲得免費兌換商品的QR Code，憑碼至Meet Taipei現場機台體驗AI虛擬試妝，即可領取包括莉婕染髮劑、CHOOSE 眼選美瞳可糖產品、韓國Dr.Hometox膠原蛋白精華彈力面膜單片、Solone 彈力訂製舒芙蕾海綿等人氣贈品，數量有限，送完為止。

廣告 廣告

以下為活動資訊：

• 展覽名稱｜ 2025 Meet Taipei 創新創業嘉年華

• 地點｜ 台北圓山花博園區 爭艷館

• 日期｜ 2025年11月20日（四）～11月22日（六）09:00–18:00

• 攤位編號｜ EP-04

• 活動參與方式*｜（1）詳見CHOOSE 眼選美瞳專賣IG、FB粉專；（2）PopDaily FB粉專（3）現場

出示三友藥妝官網會員登入畫面，即可進行兌換。

*Meet Taipei 現場僅提供 AI 生成試妝互動，無銷售行為，CHOOSE 眼選美瞳現場互動將以透過AI分析個人

特徵作選色推薦，不作機台銷售。

「Picbot Beauty」榮獲2025 BIG BANG 萊雅美妝科技共創計劃首獎，開創了無人商店美妝零售全新模式，

透過 AI技術，從試妝、選品到行銷決策全面升級，打造更貼近消費者需求的智慧零售解決方案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

｢科技外交｣布局全球半導體據點！蔡英文：台灣握有進入AI時代鑰匙

投資人等待輝達財報！美股道瓊重挫逾500點、台積電ADR跌1.21％