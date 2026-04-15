「啡你莫屬，咖啡產業新選擇」台東就業中心促進研習活動

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▲勞動部台東就業中心於15日上午特別邀請咖啡專業講師張弘典老師進行分享咖啡產業。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助失業者掌握咖啡產業趨勢與就業方向，勞動部台東就業中心於今日(15)特別邀請咖啡專業講師張弘典老師進行分享，透過「咖啡產業透視及解析」與「咖啡產業實戰轉職」兩大主題，帶領學員深入了解產業現況與實務面向，協助有志投入咖啡產業的民眾建立正確觀念與職涯規劃。

▲咖啡已逐漸融入日常生活，咖啡產業的發展持續擴大，展現出多元且穩定的就業與創業機會。

近年來，咖啡已逐漸融入日常生活，成為大眾不可或缺的飲品之一，從連鎖咖啡店到特色小店，甚至跨足電商與外送平台，咖啡產業的發展持續擴大，展現出多元且穩定的就業與創業機會。隨著市場需求提升，相關人才需求也日益增加，咖啡產業已成為備受關注的熱門領域。

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活動中，講師先從整體市場面切入，分析咖啡產業的發展趨勢、消費型態轉變與未來機會，讓學員對產業有更全面的認識，接著進一步分享實際轉職案例與經驗，說明從零開始投入咖啡領域所需具備的能力與準備方向，包括專業技能培養、職場適應力及斜槓發展可能性，讓學員能具體掌握轉職路徑，降低踏入新領域的不安與風險。

現場學員孫小姐表示，透過此次研習活動，對咖啡產業有更深入且實際的了解，尤其在講師分享轉職經驗後，讓她對未來方向更加明確，也開始思考自身興趣與能力的結合，並規劃後續學習與準備方向，期望能順利銜接職場，開啟新的職涯可能。

勞動部台東就業中心主任吳玉敏表示，此次活動不僅協助求職者認識咖啡產業的多元樣貌，也強化就業信心與準備方向，為未來順利投入職場奠定良好基礎。本中心並持續提供求職求才就業媒合服務及職業訓練與就業服務推廣、諮詢等服務，相關問題歡迎撥打089-357126勞動部台東就業中心洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）