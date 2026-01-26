「啡嚐嘉義」前進台北華山文創園區 推廣嘉義咖啡
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣政府（25）日於台北市華山1914文化創意產業園區舉辦「啡嚐嘉義風味之旅品嚐會」，向國內外買家、咖啡業者及愛好者展示嘉義咖啡共同品牌「啡嚐嘉義」的年度成果。推廣會涵蓋五大咖啡聚落的產地風味特色、品質分級制度及年度亮點，展現嘉義咖啡的專業技術與品牌實力，前進台北象徵嘉義咖啡已在國際市場累積能見度，為台灣精品咖啡建立具可追溯性與標準化的風味體系。
親自向各界推廣嘉義咖啡的嘉義縣長翁章梁表示，阿里山地區擁有適宜咖啡生長的氣候條件、海拔高度與緯度，得天獨厚的自然環境孕育出高品質咖啡豆，在國內外各項競賽中屢獲佳績，更成功拓展至日本、新加坡等海外市場。
翁章梁指出，嘉義咖啡風味獨具，帶有淡雅茶香、果香且帶有酸味，辨識度高，期盼民眾多加選購與支持。
翁縣長並頒發種子成員證書，肯定他們在咖啡產業推動上的投入與努力，勉勵業者持續精進，為嘉義咖啡累積金字招牌口碑。
農業處表示，縣府將持續深化國際通路拓展與品牌布局，透過 TCAGs 分級制度及種子成員培育機制，穩健推動嘉義咖啡品牌朝向專業化、標準化與永續化發展。「啡嚐嘉義」也將持續詮釋嘉義咖啡的獨特風味，讓世界看見台灣精品咖啡的實力與文化價值。
