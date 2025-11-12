啤酒公司主管失蹤8年「遺體驚見車內」！聚會後人間蒸發 管理員一開車庫見駭人真相

警方在德國埃森一處車庫中發現拉爾夫·K（Ralf K.）遺體，車輛已遺棄多年。（圖／警方提供）

德國知名啤酒品牌König Pilsener主管拉爾夫·K（Ralf K.）自2017年2月失蹤以來下落不明。直到今年10月23日上午8時，一名不動產管理人員在德國北萊茵-西發利亞州的埃森市（Essen）例行檢查一間出租車庫時，赫然發現一輛被遺棄的黑色賓士（Mercedes-Benz）車內有一具遺體。警方到場後立即封鎖現場並展開調查，經由DNA鑑定確認，死者正是8年前失聯的拉爾夫·K。

警方指出，當年拉爾夫失蹤後，曾展開大規模搜索行動，並接獲多起民眾通報，包括他可能曾租用車庫的線索，但皆未能找到具體證據。如今這具遺體正是他失蹤前所駕駛的車輛內被發現。警方表示，開車庫的房屋管理員在發現該車狀況可疑後立即報警。

拉爾夫·K的最後行蹤是在2017年2月某日，他當時曾與居住在杜伊斯堡（Duisburg）的朋友聯絡，並參加位於米爾海姆-施蒂魯姆（Mülheim-Styrum）的公司聚會，隨後其兩支手機皆無法聯繫，自此音訊全無。警方當年曾進行全面搜索，並呼籲大眾提供任何可能的線索，然而所有通報均未能找到關鍵突破。

埃森-博貝克區（Essen-Borbeck）警方表示，10月29日進行的驗屍結果確認死者為拉爾夫·K，並排除外力介入，初步研判死者可能選擇自我了斷，確切死因仍由相關單位進一步確認。

拉爾夫·K生前被形容為「體貼、可靠」，是德國啤酒產業中廣受尊敬的人物，經常受邀參與業界活動並接受媒體採訪。其家人在他失聯的這八年間，一直未放棄尋找，直至遺體曝光才得知最終結果，心情相當沉重。

巧合的是，幾乎同時期，德國梅克倫堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Vorpommern）也傳出另一起兒童失蹤事件。8歲男童法比安（Fabian）在10月10日於古斯特羅市（Güstrow）失蹤，警方動員大規模搜救，直到4天後，其父親的前女友於克萊恩烏帕爾（Klein Upahl）一處池塘邊發現其被燒毀的屍體。警方目前尚未公布死因，案件仍在調查中。

失蹤8年的啤酒公司主管拉爾夫·K（Ralf K.）身份已透過DNA確認。（圖／警方提供）

