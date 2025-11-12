啤酒公司主管失蹤8年「遺體驚見車內」！聚會後人間蒸發 管理員一開車庫見駭人真相
德國知名啤酒品牌König Pilsener主管拉爾夫·K（Ralf K.）自2017年2月失蹤以來下落不明。直到今年10月23日上午8時，一名不動產管理人員在德國北萊茵-西發利亞州的埃森市（Essen）例行檢查一間出租車庫時，赫然發現一輛被遺棄的黑色賓士（Mercedes-Benz）車內有一具遺體。警方到場後立即封鎖現場並展開調查，經由DNA鑑定確認，死者正是8年前失聯的拉爾夫·K。
警方指出，當年拉爾夫失蹤後，曾展開大規模搜索行動，並接獲多起民眾通報，包括他可能曾租用車庫的線索，但皆未能找到具體證據。如今這具遺體正是他失蹤前所駕駛的車輛內被發現。警方表示，開車庫的房屋管理員在發現該車狀況可疑後立即報警。
拉爾夫·K的最後行蹤是在2017年2月某日，他當時曾與居住在杜伊斯堡（Duisburg）的朋友聯絡，並參加位於米爾海姆-施蒂魯姆（Mülheim-Styrum）的公司聚會，隨後其兩支手機皆無法聯繫，自此音訊全無。警方當年曾進行全面搜索，並呼籲大眾提供任何可能的線索，然而所有通報均未能找到關鍵突破。
埃森-博貝克區（Essen-Borbeck）警方表示，10月29日進行的驗屍結果確認死者為拉爾夫·K，並排除外力介入，初步研判死者可能選擇自我了斷，確切死因仍由相關單位進一步確認。
拉爾夫·K生前被形容為「體貼、可靠」，是德國啤酒產業中廣受尊敬的人物，經常受邀參與業界活動並接受媒體採訪。其家人在他失聯的這八年間，一直未放棄尋找，直至遺體曝光才得知最終結果，心情相當沉重。
巧合的是，幾乎同時期，德國梅克倫堡-前波莫瑞州（Mecklenburg-Vorpommern）也傳出另一起兒童失蹤事件。8歲男童法比安（Fabian）在10月10日於古斯特羅市（Güstrow）失蹤，警方動員大規模搜救，直到4天後，其父親的前女友於克萊恩烏帕爾（Klein Upahl）一處池塘邊發現其被燒毀的屍體。警方目前尚未公布死因，案件仍在調查中。
看更多 CTWANT 文章
五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹
共譜情歌1／「啦啦隊女神」孟潔熱戀馮晨軒 街頭十指緊扣藏不住愛
獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」
其他人也在看
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 3 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 23 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦。據了解，先前一度傳出有人假裝謝侑芯家屬試圖冒領死者遺體，但遭識破驅離；如今，當地警方也證實此事。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
不只是朋友？ 大馬警長證實黃明志、謝侑芯「超友誼親密關係」
「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，由於死因疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，沒想到案情出現重大轉折，警方出面證實謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」。中時新聞網 ・ 1 天前
北市東區精品店被抄！店內CHANEL、LV全是仿冒品 侵權逾3千萬
台市東區的兩家精品店販售仿冒CHANEL、LV、DIOR等包包遭檢舉，刑事局智慧財產權偵查大隊前往查緝，查獲仿冒商品近600件，初估侵權市值逾3千萬元，涉案的林姓（50歲）、蕭姓（58歲）女負責人及張姓（45歲）女員工等3人已被依違反商標法法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪又溢流！泥水灌進明利部落 泥沙堆積近1米高
颱風夜驚魂！馬太鞍溪暴漲成「黑水」狂襲明利部落，大量泥沙淹沒街道，車輛遭沖走撞樹！居民震驚直呼：「破口沒處理好」，村長更擔憂下一波災情來襲。目前約100名居民緊急撤離，安置所人滿為患，災民欲返家善後，只能等風雨過後再說。政府已架設護欄，工程車來回清運，全力搶通道路⋯⋯TVBS新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輔大醫院爆醫療暴力！泌尿科名醫江漢聲左腹、手腕遭刺 警方、院方發聲了
即時中心／徐子為報導新北市新莊輔仁大學附設醫院今（11）日下午驚傳醫療暴力事件，一名曾姓男子在泌尿科門診看診時，突然持美工刀攻擊前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲。江醫師奪門逃出仍被刺傷手腕與腹部。警方獲報後趕抵現場，當場將曾男壓制逮捕，並查扣凶器。院方表示，江醫師經即時治療無生命危險，將依法追究責任並加強院內安全，確保醫護與病患安全。民視 ・ 1 天前
拿刀刺傷名醫江漢聲 輔大肄業生遭聲押禁見
新北市1名曾就讀輔大但沒畢業的30歲曾姓男子，因不滿輔大前校長的名醫江漢聲，今天（11日）假借看病的名義，在看診時突然拿出美工刀攻擊江漢聲，造成江漢聲右手腕及左腹部刺傷，警詢後被依殺人未遂、恐嚇及醫療法罪嫌送辦，經新北檢檢察官複訊後，因犯嫌重大，且有勾串證人及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
警赴機場逮人！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 網友：反串文不違法
副總統蕭美琴，7日在對中政策跨國議會聯盟大會中發表演說，有網友卻在社群平台發文，指出台灣捐了80億歐元才得以促成此事，事後總統府澄清並報案；對此，警方調閱IP位址追查，鎖定陳姓網友涉有重嫌；12日下午3時許，陳男搭機返抵國門，警方前往機場逮人，陳男無奈表示，他就是轉發反串文，不懂違反哪一條法律。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前