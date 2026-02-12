啤酒巨頭驚傳「大規模裁員」！財務長曝原因 全球6000人丟掉飯碗

國際中心／陳慈鈴報導

啤酒巨頭、荷蘭啤酒釀造商海尼根（Heineken）驚傳大規模裁員，全球預計約6000名員工受到影響。對此，海尼根財務長也親自發聲，說明裁員原因。

根據《CNBC》報導，海尼根因去年啤酒銷量疲軟，計劃大規模裁員，希望能夠透過人工智慧提高生產力，進而提升效率。未來兩年內裁員5000至6000名員工，約占全球8.7萬名員工7%，並爭取今年實現2%至6%的營業利潤成長。

針對業績下滑，即將於5月卸任的海尼根執行長布林克（Dolf van den Brink）將原因歸咎於「充滿挑戰的市場環境」，但公司整體表現仍保持均衡。

《路透社》報導，海尼根公司財務長范登布魯克（Harold van den Broek）於發布公司年度業績的媒體電話會議上表示，實施這些措施，旨在強化運營能力並為增長提供投資支持。部分裁員將集中在歐洲或增長前景有限的非重點市場，另一些則源於此前宣布的針對喜力供應鏈、總部及區域業務部門的改革舉措。

事實上，除了海尼根外，酒類製造商不僅遇到需求疲軟，還得面臨健康警示加強、替代品競爭加劇以及減肥藥等幹擾因素構成的長期威脅。海尼根預計2026年利潤增速將放緩至2%到6%，低於先前2025年預測的4%到8%。

